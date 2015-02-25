به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دولت تدبیر و امید بارها درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و وجود بحران در این بخش سخن گفته اند و نسبت به ورود میلیونی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد در حال تحصیل به صف جویندگان شغل نیز هشدارهایی را داده اند.

رئیس جمهور نیز در یکی از نشست های شورای عالی اشتغال بر لزوم بازنگری در رشته های دانشگاهی تاکید کرده و خواستار این شده که برنامه ریزی شود تا بتوان جویندگان شغل فارغ التحصیل دانشگاهی را برای پذیرش تصدی های بازار کار کشور آماده کرد.

یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات مطرح درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این است که کارشناسان می گویند در دانشگاه ها بر روی مهارت آموزی افراد و نیازهای روز بازار کار کشور کار نمی شود و از اینرو افراد پس از فراغت از تحصیل، داشته های قابل اعتنایی را برای عرضه به کارفرمایان ندارند.

۴۲ درصد درس خوانده ها بیکار مانده اند

انتقادهای فراوانی نیز درباره باز کردن درهای دانشگاه ها به سوی متقاضیان تحصیل در زمان فعالیت دولت های سابق شده و در این زمینه علی ربیعی وزیر کار معتقد است باید ورود افراد به دانشگاه ها برای تحصیل در رشته های مختلف را مدیریت کرد ولی در سال های گذشته این ورود از سر گشاد قیف صورت گرفته و حالا اینها به زمان ورود به بازار کار رسیده اند؛ اما شغلی برایشان نیست.

در تازه ترین اظهارنظر صورت گرفته درباره بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: وقتی در کشور رقابت نباشد بیکاری ایجاد می شود. رقم بیکاری قبل از تحریم ها هم کم نبود. امروز ۴۲ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند ولی اینها کارآفرین هستند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی از هر دو نفری که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند یکی قطعا دوره ای از بیکاری را تجربه خواهد کرد. طبق آمارهایی که ارائه شده، تعداد بیکاران درس خوانده کشور که هم اکنون در نوبت ورود به بازار کار هستند تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام می شود.

وعده های جدید دولت به بیکاران

در شرایطی که بازار کار برای جذب و اشتغال این تعداد از بیکاران درس خوانده مشکل دارد، باید هشدارها درباره ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر دیگر به این صف را بسیار جدی گرفت. در سال جاری از سوی سازمان فنی و حرفه ای برنامه ای برای رفع معضل عدم مهارت نیروی متقاضی کار فارغ التحصیل دانشگاهی ارائه شده که به دنبال رفع خلاء بین تحصیلات دانشگاهی و نیازهای بازار کار از طریق آموزش های مهارتی است.

دولت در دوره ای که مشغول به فعالیت شده، یکی از مهم ترین برنامه های کاری خود را مقابله با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرده؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده و عملا دولت نتوانسته در این زمینه گام های موثری را بردارد.

آنطور که محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته دولت در سال آینده خطوط اعتباری ویژه ای را به منظور اشتغال زایی و ایجاد تحرک در این بخش در نظر گرفته که در صورت تحقق این امر شاید روزنه های امیدی برای بیکاران به منظور ورود به بازار کار ایجاد شود.