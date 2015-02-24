به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریبا ملا جعفری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروز کوه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری( س) و روز پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شغل شریف پرستاری همواره از ارزش و اهمیت والایی برخوردار بوده و مورد تاکید دین مبین اسلام و ائمه معصومین است

وی گفت: پرستاران با الهام از حضرت زینب که به عنوان پرستار نهضت عاشورا با تحمل مصائب از اسلام صیانت کرد با تلاش مجدانه و با شکیبایی در برابر مصائب و الام دردمندان شادی ونشاط را به انان هدیه می کنند

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان فیروزکوه یاداور شد: پرستاری نیاز به صبر و حوصله فراوان بویژه در برابر ناملایمات و اخلاص و علاقه و دلسوزی می خواهد که خوشبختانه پرستاران ما از چنین ویژگیهایی برخوردارند

دکتر ملاجعفری گفت: پرستاران سربازان گمنام و فداکار نظام سلامت هستند که نقش بی بدیل انها در این عرصه برکسی پوشیده نیست

وی افزود: شغل شریف پرستاری تفسیر بی نهایت زیبایی از فداکاری، صبوری ونوع دوستی است که با رافت و شکیبایی خویش از درد بیماران کاسته، مرهم مهربانی را بر زخمها زده و در پرتو الطاف خداوند متعال نعمت بزرگ عافیت را برای انان به ارمغان می اورند

این مسئول در پایان قدردانی و ارج نهادن به مقام پرستاران را وظیفه ی همگان دانست و یاداور شد: بی شک نامگذاری میلاد با سعادت حضرت زینب(س)به نام روز پرستار تقارن فرخنده ای برای قدردانی و ارج نهادن به این قشر پر تلاش و فداکار جامعه است که اندیشه ای جز خدمت به بیماران و بازگشت سلامتی انان ندارند