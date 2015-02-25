چهار تن فرآورده دامی غیر بهداشتی در شهرستان قزوين معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی غیاث یزدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان گفت: واحد نظارت بر بهداشت عمومي قزوين بر اساس احترام به حقوق شهروندي و برخورد ارشادي با واحدهاي عرضه فرآورده هاي خام دامي اقدام به بازديدهاي منظم و برنامه ريزي شده از واحدهاي توليد، بسته بندي و عرضه فرآورده هاي خام دامي مي نمايد.

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قزوين بیان کرد: زنجيره توليد، توزيع، نگهداري وعرضه فرآورده هاي خام دامي كاملا تحت نظارت دامپزشكي است و برهمين اساس سعي برآن است تا با برگزاري كلاس هاي آموزشي و همچنين ارائه راهنمايي ها و آموزش هاي بهداشتي نكاتي را كه در اكثر موارد بصورت سهوي غافل مانده است، توسط بازرسان دامپزشكي متذكر شوند.

غياث يزدي افزود: علي رغم تذكرات شفاهي و كتبي به برخي از واحد هاي توليدي، سردخانه هاي نگهداري و يا مراكز عرضه، متاسفانه شاهد آن هستيم كه اين واحد ها به تخلفات خود ادامه مي دهند و در پاره اي موارد خطراتي را براي بهداشت عمومي ايجاد مي نمايند كه در اين موارد با متخلفين برخورد قاطع صورت مي پذيرد.

دكتر يزدي در اين زمينه تصريح كرد: از مجموع ۵۰۵۷ بازديد منظم و زمانبندي شده¬ واحد نظارت بر بهداشت عمومي در فصل پاييز و ديماه، تعداد ۶۵ تخلف محرز جهت پيگيري هاي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع گرديده است و با توجه به نتايج دادرسي ها ۱ واحد محكوم به حبس تعزيري و در مجموع ۴هزارو۱۹۶ كيلوگرم گوشت قرمزو مرغ و آلايش، ضبط و معدوم سازي گرديده است.

اين مسئول تصریح کرد: در راستاي انجام بهتر مسئوليتهاي محوله، از شهروندان درخواست می کنیم ضمن همکاری با ماموران دامپزشکی در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در عرضه مواد ناسالم مراتب را از طریق سامانه پيام كوتاه ۵۰۰۰۱۵۱۲ و سامانه گوياي ۱۵۱۲ طلاع دهند.