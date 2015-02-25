آسیب های اجتماعی مهم ترین مانع کمال در بین جوانان است

حجت الاسلام مجید بداریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشتم اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، اظهار داشت: آسیب های اجتماعی انسان را از رسیدن به کمال باز می دارد.

وی با بیان این که خداشناسی، انسان شناسی، دین شناسی و دشمن شناسی مهم ترین دانستنی های زندگی هستند، اضافه کرد: تا خدا را نشناسیم نمی توانیم ظرفیت های وجودی خود را بشناسیم و از آنها در راه رسیدن به کمال استفاده کنیم.

حجت الاسلام بداریه با اشاره به این که آسیب های اجتماعی از مهم ترین عواملی هستند که انسان را از راه رسیدن به سعادت و شکوفایی استعداد باز می دارد، اظهار داشت: هواهای نفسانی، همنشین بد و مسئله اعتیاد از جمله آسیب های اجتماعی هستند که مانع از پیشرفت جوانان در ابعاد مادی و معنوی شده اند.

وی با بیان این که سالم نگاه داشتن جامعه از آسیب ها و ناهنجاری ها وظیفه همه خانواده ها و مسئولان است، گفت: برای ترویج فرهنگ غنی اسلامی به خصوص در بین نسل جوان نیاز به فضای مناسب فرهنگی است.

رییس تبلیغات اسلامی شهرستان اسفراین با انتقاد از کمبود فضای فرهنگی مناسب در این شهرستان، افزود: وجود یک مجتمع فرهنگی مناسب در شهرستان اسفراین شرایط خوبی را برای جذب نیروی جوان و بستر سازی مناسب برای امر تبلیغ دینی و افزایش باورهای دینی در بین نسل جدید فراهم می کند.

حجت الاسلام بداریه اظهار کرد: رسالت اساسی اداره تبلیغات اسلامی بیان و اطلاع رسانی دینی، جذب نیروی جوان و افزایش آگاهی دینی است.

وی با بیان این که کار تبلیغ دینی یک نوع جهاد محسوب می شود، اضافه کرد: تبلیغ دین تلاشی بزرگ و مقدس برای نگهبانی از دستورات الهی و عواطف انسانی و سالم نگه داشتن جامعه بشری است.