جوایز دومین مسابقه کاریکاتور هولوکاست 2 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود مجموعا 25 هزار دلار به برگزیدگان این رویداد هنری اهدا شود که با حمایت سازمان اوج این مبلغ افزایش پیدا کرد. به این ترتیب برگزیدگان اول تا سوم این مسابقه به ترتیب، 24 هزار دلار، 16 هزار دلار و 10 هزار دلار دریافت خواهند کرد که ابتدا قرار بود به نفرات اول تا سوم به ترتیب 12، 8 و 5 هزار دلار اهدا شود.

اختتامیه این مسابقه سال آینده در تهران برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار نیز تا 12 فروردین 94 اعلام شده است. این مسابقه با واکنش منفی رسانه‌های غربی به خصوص رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی روبرو شده است. رادیو اسراییل ضمن برنامه‌ای، برگزارکنندگان این مسابقه را «آدم‌خوار» توصیف کرده است.

مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دومین دوره این مسابقه که سابقه برگزاری دوره نخست آن را نیز در کارنامه خود دارد و از داوران برجسته کاریکاتور محسوب می‌شود، بعد از برگزاری دور اول به 20 کشور دنیا ممنوع‌الورود و حتی تهدید به قتل شد.

دومین دوره مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران و به دبیری مسعود شجاعی طباطبایی مدیرعامل خانه کاریکاتور ایران برگزار می‌شود.