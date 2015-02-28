  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۹ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۳۰

فروشگاه‌های اینترنتی بازی‌های رایانه‌ای قانونی می‌شود

فروشگاه‌های اینترنتی بازی‌های رایانه‌ای قانونی می‌شود

صدور مجوز فروشگاه فروشگاه‌های اینترنتی بازی‌های رایانه‌ای در دستور کار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب «ضوابط صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی یا مجازی بازی‌های رایانه ای و نظارت بر فعالیت آنها» ساماندهی و صدور مجوز اینگونه فروشگاه ها اجرایی شد.

 متقاضیان تاسیس فروشگاه‌های مذکور می‌بایستی به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نشانی www.ebzi.org مراجعه و ضمن انجام ثبت نام در این تارنما، فرم‌های مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

بنابراین گزارش طی مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت فروشگاه‌های اینترنتی بازی‌های رایانه‌ای تا پایان اردیبهشت 94 فرصت دارند تا نسبت به دریافت مجوز از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اقدام کنند.

کد مطلب 2508295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها