به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب «ضوابط صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت فروشگاههای الکترونیکی یا مجازی بازیهای رایانه ای و نظارت بر فعالیت آنها» ساماندهی و صدور مجوز اینگونه فروشگاه ها اجرایی شد.
متقاضیان تاسیس فروشگاههای مذکور میبایستی به تارنمای معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانهای به نشانی www.ebzi.org مراجعه و ضمن انجام ثبت نام در این تارنما، فرمهای مربوطه را از کتابخانه فرم دریافت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
بنابراین گزارش طی مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت فروشگاههای اینترنتی بازیهای رایانهای تا پایان اردیبهشت 94 فرصت دارند تا نسبت به دریافت مجوز از بنیاد ملی بازیهای رایانهای اقدام کنند.
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