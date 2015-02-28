به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی پیش از ظهر شنبه در کارگروه امور بانوان وخانواده استان افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر به توانمندی بانوان کمتر توجه شده و از توان و شایستگی های بانوان در بخش های توسعه استان استفاده مطلوب نشده است.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه شعاری به حوزه بانوان، افزود: با توجه به نگاه دینی و ملی به مقوله زن، باید با پیروی از دین و سنت، عرصه را برای شکوفایی توانائی زنان جامعه فراهم و از پتانسیل نهفته این قشر عظیم استفاده بهینه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: ایجاد فرصت برای فعالیت بانوان جامعه نه با شعار بلکه با ایجاد ساز و کارهای منسجم، عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره بر لزوم انجام کار پژوهشی در حوزه بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، تصریح کرد: با ایجاد یک کمیته بایدمشکلات حوزه بانوان استان با انجام تحقیقات میدانی و امور پژوهشی، احصاء و برای رفع این معضلات راهکاری علمی تدوین کرد.

جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری در بخش بانوان

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری چهارمحال وبختیاری نیز در این نشست از جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری در بخش بانوان خبرداد.

فاطمه دوستی افزود: با تخصیص این میزان اعتبار برنامه های مطلوبی از جمله برگزاری کارگاههای دوره های مشاوره فردی، ایجادکلینک خانواده، کاهش طلاق و افزایش ازداوج، اجرای برنامه های فرهنگی، ایجاد نمایشگاه و جشنواره و آموزش های خانواده اجرایی شده است.

وی تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش بانوان را از دیگر برنامه ها در سالجاری عنوان کرد و افزود: با احصاء مشکلات حوزه بانوان تلاش شد با همکاری دستگاههای فرهنگی استان برنامه مطلوبی برای برنامه ششم تدوین شود.

وی از تخصیص ۴۹۰ میلیون ریال اعتبار به ایجاد وراه و اندازی کلینک خانواده در شهرستان لردگان خبرداد و افزود: تخصیص اعتبار ایجاد کلینیک خانواده در شهرستان بروجن از دیگر برنامه های اجرایی به شمار می رود.