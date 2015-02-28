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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

در چهارمحال و بختیاری؛

پژوهش حوزه بانوان در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد

پژوهش حوزه بانوان در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: پژوهش در حوزه بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی در این استان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی پیش از ظهر شنبه در کارگروه امور بانوان وخانواده استان افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر به توانمندی بانوان کمتر توجه شده و از توان و شایستگی های بانوان در بخش های توسعه استان استفاده مطلوب نشده است.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه شعاری به حوزه بانوان، افزود: با توجه به نگاه دینی و ملی به مقوله زن، باید با پیروی از دین و سنت، عرصه را برای شکوفایی توانائی زنان جامعه فراهم و از پتانسیل نهفته این قشر عظیم استفاده بهینه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: ایجاد فرصت برای فعالیت بانوان جامعه نه با شعار بلکه با ایجاد ساز و کارهای منسجم، عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره بر لزوم انجام کار پژوهشی در حوزه بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، تصریح کرد: با ایجاد یک کمیته بایدمشکلات حوزه بانوان استان با انجام تحقیقات میدانی و امور پژوهشی، احصاء و برای رفع این معضلات راهکاری علمی تدوین کرد.

جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری در بخش بانوان

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری چهارمحال وبختیاری نیز در این نشست از جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری در بخش بانوان خبرداد.

فاطمه دوستی افزود: با تخصیص این میزان اعتبار برنامه های مطلوبی از جمله برگزاری کارگاههای دوره های مشاوره فردی، ایجادکلینک خانواده، کاهش طلاق و افزایش ازداوج، اجرای برنامه های فرهنگی، ایجاد نمایشگاه و جشنواره و آموزش های خانواده  اجرایی شده است.

وی تدوین برنامه ششم توسعه استان در بخش بانوان را از دیگر برنامه ها در سالجاری عنوان کرد و افزود: با احصاء مشکلات حوزه بانوان تلاش شد با همکاری دستگاههای فرهنگی استان برنامه مطلوبی برای برنامه ششم  تدوین شود.

  وی از تخصیص ۴۹۰ میلیون ریال اعتبار به ایجاد وراه و اندازی کلینک خانواده در شهرستان لردگان خبرداد و افزود: تخصیص اعتبار ایجاد کلینیک خانواده در شهرستان بروجن از دیگر برنامه های اجرایی به شمار می رود.

کد مطلب 2508348

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