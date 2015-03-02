پیروز ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه وی در سخنرانی بزرگداشت زنده یاد علیرضا خورشیدفر صحبت هایی مبنی بر خداحافظی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارائه داده است، توضیح داد: متاسفانه در برخی از اخباری که از این مراسم در رسانه ها منتشر شده بود اینطور وانمود شد که بنده به عنوان مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد دیگر در سال آینده فعالیتی نخواهم داشت و از دوستان هنرمند خداحافظی کرده ام در حالیکه منظورم این بود که شاید تا پایان سال فرصتی برای دیدار با هنرمندان حاضر در تالار تا پایان سال وجود نداشته باشد از این رو به همه این عزیزان پیشاپیش سال نو را تبریک گفتم.

عده‌ای اصرار دارند بگویند من از دفتر موسیقی می‌روم

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیان کرد: از روزی که وارد بدنه وزارت ارشاد شدم این مساله را بعد از چندی در رسانه ها مشاهده کردم که برخی از دوستان در محافل رسمی و غیررسمی اعلام می کردند که بنده یا بعد از پایان جشنواره موسیقی فجر یا بعد از تعطیلات نوروزی و یا در روزهای اولیه سال جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد را ترک می کنم در حالی که از همین جا اعلام می کنم تمامی این اخبار شایعه است.

وی افزود: متاسفانه چندی پیش هم یکی از رسانه ها گزارشی را پیرامون استعفا و کناره گیری من از دفتر موسیقی وزارت ارشاد منتشر کرده بودند که دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز بلافاصله پیرامون این موضوع جوابیه ای را ارسال کرد اما دوستان ما در این رسانه جوابیه دیرهنگام و بسیار کوتاهی را از مواضع ما در رسانه شان منتشر کردند. آن جوابیه‌ می توانست به بسیاری از حاشیه ها در این مورد پایان دهد.

ارجمند با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از دروغ و شایعه پراکنی عنوان کرد: من واقعا دلیل دامن زدن به این شایعات را نمی دانم و تصور می کنم که چنین کارهایی رفتار مناسبی نیست. به نظر من کسانی این حرف ها را می زنند که از عملکرد فعال ما در معاونت هنری وزارت ارشاد و دفتر موسیقی ناراضی هستند. اگرچه ما هم ممکن است به دلیل برخی از موانع دارای مشکلاتی باشیم که به طور طبیعی همواره در تلاش هستیم که بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم.

معاون هنری حامی موسیقی است

وی ادامه داد: تا زمانی که آقای مرادخانی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد صلاح بدانند که بنده در سمت مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد فعالیت داشته باشم خدمتگزار اهالی شریف و بزرگوار عرصه موسیقی خواهم بود. این نکته را هم باید بگویم که حتی مباحث مربوط به استعفای مدیران زیرمجموعه معاونت هنری نیز در جلسات متعدد شورای مدیران مطرح می شود که شخص معاون هنری نیز تاکید می کند که ما باید در مقابل بروز چنین حاشیه هایی مدیریت بیشتری کنیم تا شایعات کمتر شود.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیان کرد: همانطور که در مصاحبه های قبلی ام هم به آن اشاره کرده بودم و اکنون نیز بر آن تاکید خواهم داشت این است که هیچگونه اختلافی میان بنده و آقای مرادخانی وجود ندارد و اتفاقا ایشان در بسیاری از موارد حامی ارزشمندی برای ما بودند که جا دارد از این حمایت و پشتیبانی صمیمانه قدردانی کنم و از دوستان رسانه ای بخواهم تا در تنظیم اخباری که در رسانه ها منتشر می شود کمی دقت بیشتری داشته باشند تا چنین شایعاتی مطرح نشود.