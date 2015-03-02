اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به حمله حیوانات وحشی به انسانها از جمله حمله یک قلاده خرس به دو جوان در ونک سمیرم این گونه حوادث را ناشی از طرز برخورد خود انسانها دانست و اظهار داشت: انسانها به اندازه ای روستاها و شهرها را در دل طبیعت گسترش داده اند که جنگلها و مراتع را از میان برده اند.

وی افزود: زمانی که انسانها در مناطق چهارگانه تعیین شده مانند پارک های ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع دخالت می کنند این گونه حوادث اتفاق می افتد.

بوم شناس و فعال محیط زیست با اشاره به دست اندازی انسانها به قلمرو حیوانات بیان داشت: همگی شکارچی نامردی را به یاد داریم که در سمیرم یک ماده خرس را کشت و سپس توله این خرس را نیز جلوی دوربین گردن زد اما انتقام خرس ها را فراموش کرد.

وی ادامه داد: خرس ها حیوانات بسیار پیشرفته ای از نظر ذهنی و دِماغی هستند و هیچ حیوانی در دنیا به اندازه آنها قدرت بویایی ندارد به طوری که می تواند بوی غذا را از چهار کیلومتری تشخیص دهد.

حیوانات از مناطق چهارگانه خوب حفاظت شده خارج نمی شوند

کهرم تصریح کرد: با چنین توانایی بویایی به محض اینکه انسانی وارد قلمرو این حیوانات شود به ویژه اگر حیوان دارای بچه باشد حالت تهاجمی و حمایتی به خود می گیرد.

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی با اشاره به اینکه اگر در مناطق چهارگانه از جمله شکار ممنوع حفاظت کامل از حیوان انجام شود خود حیوان به هیچ عنوان حاضر نیست از آن خارج شود، بیان داشت: اگر حیوانی از منطقه شکار ممنوع خارج شود نشانه خوب حفاظت نشدن از منطقه و از دست رفتن کارایی منطقه است.

وی با بیان اینکه مناطق حفاظت شده حتی المقدور باید دور از دسترس انسانها قرار داشته باشد، ابراز داشت: زمانی که صنعت و زمینهای کشاورزی در مناطق حفاظت شده گسترش می دهیم و به عبارتی ما به قلمرو حیوانات تجاوز کنیم این گونه برخوردها و حمله حیوانات اجتناب ناپذیر است.