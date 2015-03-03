به گزارش خبرگزاری مهر، پس از رايزني هاي مختلف پخش برنامه "متن حاشيه" دوباره از امشب (سه شنبه) سرگرفته خواهد شد.

در بخش حاشيه اين برنامه قرار است با حضور غلامرضا تاجگردون رئيس كميسون تلفيق بودجه مجلس شورای اسلامی به حواشي پيرامون حذف يارانه ثروتمندان پرداخته شود.

در بخش متن برنامه نيز با حضور محمدرضا پورابراهيمي عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و عليرضا بيات معاون پيشگيري و هماهنگي اين ستاد به ارزيابي عملكرد كشور در زمینه مبارزه با قاچاق مي پردازد.

گفتني است، اين برنامه ساعت ۱۹ روزهاي سه‌شنبه شب با اجراي وحيد ايماني و تهيه كنندگي مهدي ترابيان به صورت زنده، روي آنتن شبكه سوم سيما مي رود.