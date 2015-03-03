  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

امشب در شبکه سه سیما؛

«متن حاشیه»عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بررسی می‌کند

«متن حاشیه»عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بررسی می‌کند

برنامه متن حاشیه با دو موضوع «ارزيابي عملكرد كشور در زمینه مبارزه با قاچاق» و «حواشی حذف یارانه ثروتمندان»، ساعت ۱۹ امشب (سه‌شنبه) به روی آنتن سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  پس از رايزني هاي مختلف پخش برنامه "متن حاشيه" دوباره از امشب (سه شنبه) سرگرفته خواهد شد.

در بخش حاشيه اين برنامه قرار است با حضور غلامرضا تاجگردون رئيس كميسون تلفيق بودجه مجلس شورای اسلامی به حواشي پيرامون حذف يارانه ثروتمندان پرداخته شود.

در بخش متن برنامه نيز با حضور محمدرضا پورابراهيمي عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و عليرضا بيات معاون پيشگيري و هماهنگي اين ستاد به ارزيابي عملكرد كشور در زمینه مبارزه با قاچاق مي پردازد.

گفتني است، اين برنامه ساعت ۱۹ روزهاي سه‌شنبه شب با اجراي وحيد ايماني و تهيه كنندگي مهدي ترابيان به صورت زنده، روي آنتن شبكه سوم سيما مي رود.

کد مطلب 2510814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها