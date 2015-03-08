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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۰

مقتدایی:

خوزستان برای رسیدن به توسعه به كار تحقیقاتی قوی نیاز دارد

خوزستان برای رسیدن به توسعه به كار تحقیقاتی قوی نیاز دارد

هواز – استاندار خوزستان گفت: اين استان برای رسیدن به توسعه و فاصله گرفتن از مشكلات خود به كار تحقیقاتی قوی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان گفت: معضلات اصلی از آنجایی شروع شد و ادامه پیدا کرد که هر کسی بسته به قدرت و اختیارات خود به خصوص در مرکز، یک تصمیماتی گرفته که منجر به الحاق یا جدایی بعضی از سازمان ها، ماموریت ها و ساختارها شده است.

وی افزود: این امر یا بر اساس ضرورت بوده یا سلیقه ای صورت گرفته است که یک باره سه وزارتخانه اصلی و تاثیرگذار را ادغام کرده و تبدیل به صنعت، معدن و تجارت می کنند یا راه و شهرسازی را با یک ادغام کرده که این امر تاخیر در جلسات و پاسخ به نامه ها را در پی دارد.

استاندار خوزستان اظهار کرد: یکی از اشکالات اساسی که این تجمیع ها ایجاد کرده این است که باعث تبدیل مدیران به ستاد شده است.

مقتدایی عنوان کرد: از اوایل انقلاب با سلیقه به خرج دادن برخی از مدیران مملکت به اینجا رسیده که البته بحث من ساختار اداری مملکت است و به دولت خاصی کار ندارم.

وی تصریح کرد: هر کس در هر منصبی قرار گرفت به جای نگاه ملی براساس یک همیت خاص جغرافیایی عمل کرد.

استاندار خوزستان بیان کرد: باید روشن شود که چرا سه وزارتخانه عملیاتی صنعت، معدن و بازرگانی که باید در میدان باشند، ادغام شده و ستادی شده اند، به عنوان مثال چرا وزارت نیرو در دو دوره در خوزستان کوچک می شود.

مقتدایی اظهار کرد: به عنوان مثال در گذشته وقتی آموزش و پرورش به یک مکان متمول مثل نفت می رفت امکانات در اختیارش قرار می دادند ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.

وی تصریح کرد: نفت اینجاست در آبادان و مسجدسلیمان ولی همانگونه که می بینید بین نفت ورزشی اینجا و نفت آنجا تفاوت بسیار است.

استاندار خوزستان گفت: ساختار و فرهنگ خوزستان از اول انقلاب و در دوران دفاع مقدس و بازسازی به هم ریخت و همین امر سبب از بین رفتن انگیزه ها شد. باید دید چرا در گذشته همه تلاش می کردند که در استان بمانند اما امروزه همه برای رفتن سر و دست می شکنند.

مقتدایی عنوان کرد: خوزستان به یک کار تحقیقاتی و بررسی ساختار شکنی هایی که در زمان های مختلف با آن مواجه بوده، نیازمند است. قطعا برای برگزاری جلسات آینده نیاز به این مطالعات اولیه داریم.

کد مطلب 2514023

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