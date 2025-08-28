بیماری ساختار مدیریتی؛ عامل توقف «قطار توسعه» در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی چهارشنبه شب در نشست توسعه استان خوزستان، راهکارها و فرصت‌ها که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد با بیان اینکه جوان‌ها از ما توسعه یافته تر هستند، اظهار کرد: در گذشته، نفت یک شرکت با هدف بهره برداری برای پنج میلیون بشکه در روز بوده اما در حال حاضر تولید به سه میلیون بشکه هم نمی‌رسد، همچنین در گذشته یک مدیر، مناطق نفت‌خیز را مدیریت می کرده اما اکنون این شرکت به چند شرکت تقسیم شده است.

استاندار پیشین خوزستان گفت: همچنین سازمان آب و برق که نه خوزستان بلکه استان‌های اطراف را مدیریت می‌کرد اما این هم متلاشی شد؛ از سویی هر استانی می‌خواهد سد داشته باشد و آب ذخیره کند بنابراین در مسیر منتهی به هورالعظیم آنقدر سد می‌سازند که آب به هور نمی‌رسد، در واقع برنامه تعریف می‌کنند اما ساختار تعریف نمی‌شود لذا آب و برق به شرکت‌های تولید و توزیع و … تقسیم می‌شود.

مقتدائی ادامه داد: در حوزه نیشکر نیز همینگونه است در واقع گیر اساسی عدم توسعه این بوده که ساختار و مدیریت با برنامه همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ساختار و مدیریت در کشور و خصوصاً در خوزستان بیمار است، تصریح کرد: فردی را منصوب می‌کنید که صلاحیت جایگاه را ندارد و نمی‌تواند تولید لازم را داشته باشد؛ استان به اندازه کافی اختیار دارد و اختیار ویژه ای نمی‌خواهد، قابلیت باید در بهره برداری از امکانات موجود باشد.

استاندار پیشین خوزستان گفت: چرا هرکسی در استان ساز خود را می‌زند؟ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منطقه آزاد و.. هرکدام حرف خود را می‌زنند، چون رها هستند و اختیارات به تهران رفته است.

وی عنوان کرد: مردم از دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل علم و دانشش انتظار دارند لذا دانشگاه باید به جامعه بیاید.