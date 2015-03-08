به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مانوئل والاس» با بیان اینکه هم اکنون سه هزار نفر از کشورهای غربی با حضور در عراق و سوریه به گروه های تروریستی پیوسته اند هشدار داد که تعداد این افراد تا آخر سال به ۱۰ هزار نفر می رسد.

در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که از ۸۰ کشور دنیا عضو گروه تروریستی داعش هستند. آمار اتباع کشورهای مختلف دنیا که عضو داعش هستند به شرح زیر است:

کویت ۷۱ نفر، عربستان سعودی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، امارات ۱۵ نفر، قطر ۱۵ نفر، بحرین ۱۲ نفر، یمن ۱۱۰ نفر و عراق ۲۴۷ نفر.

در ادامه گزارش گفته شده است: در فاصله ماه اکتبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ حدود ۵ هزار نفر به عضویت داعش درآمدند و طبق آمار مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی و خشونت سیاسی شمار اعضای گروه داعش بالغ بر ۲۰ هزار نفر است.

در رابطه با شمار اتباع اروپایی در داعش گفته شده است: فرانسه بیشترین تعداد تروریست ها در داعش را دارد و این رقم در مقایسه با اکتبر ۲۰۱۴ که بالغ بر ۴۱۲ نفر بود با افزایش ۳ برابری به هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است. پس از فرانسه آلمان بیشترین تعداد تروریست در گروه داعش را دارد به طوری که این رقم در مقایسه با اکتبر ۲۰۱۴ که ۲۴۰ نفر بود به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است.

شمار عضویت اتباع کشورهای انگلیس، بلژیک، نیوزیلند، سوئد، فنلاند، دانمارک و نروژ در گروه داعش نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.

از ابتدای آغاز بحران سوریه، فرانسه به همراه انگلیس اولین کشورهای اروپایی بودند که بطور آشکار از تروریستها در سوریه حمایت کرده و حتی اتحادیه اروپا برای ارسال سلاح برای این گروه ها تحت فشار قرار دادند.

در این میان فرانسه حتی در سال ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که افراد زیر ۱۸ سال برای سفر به خاورمیانه نیازی به دریافت رضایت والدین ندارند و همین عامل موجب شد تا نوجوانان و جوانان افراطی حاضر در فرانسه برای حضور در گروه های تروریستی عازم سوریه شوند. این جوانان اکنون در حال بازگشت به فرانسه هستند و همین امر مشکلات امنیتی زیادی را برای الیزه بوجود آورده که حوادث خونین سال جاری نمونه کوچکی از این بحران امنیتی است.