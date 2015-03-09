ارائه داروهای تک نسخه ای در داروخانه های هلال احمر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، دکتر حسین صانعی فرد در دومین بازدید از شعبه سها هلال استان کرمانشاه اظهار داشت: این شعبه در سطح کشور نسبت به شعب دیگر رشد بیشتری داشته که با فعالیت خود مایحتاج دارویی بیماران استان را تامین کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت های این شعبه در سطح کشور و ایجاد تفاهم روز افزون همکاری میان شرکت پخش سها هلال و جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه غالب نیازهای بیماران در داخل استان، تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت پخش سها هلال با اشاره به پشتیبانی و حمایت های مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه و فعالیت های پرسنل این شعبه در سطح کشور بیان کرد: از سال آینده بیماران می توانند لیست داروهای تک نسخه ای هلال احمر را از داروخانه هلال احمر کرمانشاه تهیه و پس از آن نسبت به تشکیل پرونده جهت تهیه دارو اقدام کنند.

رشد ۴۰۰ درصدی ارائه خدمات دارویی سها هلال کرمانشاه

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه نیز با اعلام اینکه سلامت عموم مردم و رفع مشکلات آنان در اولویت و از اهداف جمعیت هلال احمر است، اظهار داشت: با انعقاد تفاهم نامه میان شرکت پخش سها هلال و جمعیت هلال احمر استان بیش از گذشته در جهت رفع مشکلات بیماران تلاش خواهیم کرد.

عادل شفیعی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون با نظارت مدیر عامل شرکت پخش سها ارائه خدمات دارویی این مرکز به بیماران ۴۰۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف از انعقاد این تفاهم نامه دسترسی آسان تر بیماران جهت تهیه دارو است، بیان کرد: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بهترین مکان خود را جهت انبار داروهای شعبه سها محیا و در اختیار این شرکت گذاشته است.

شفیعی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی های به عمل آمده داروخانه هلال احمر کرمانشاه یکی از اصلی ترین مراکز تامین کننده داروهای تک نسخه ای در استان است.