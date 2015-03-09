تفکیک بودجه فرهنگی در وزارت بهداشت/ فعالیت همتایاران دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد و در آغاز اجلاس دکتر محمدرضا فراهانی برخی از فعالیتهای گذشته و برنامههای این معاونت را در سال آینده تشریح کرد.
وی با اشاره به تفکیک ردیف بودجه دانشجویی و رفاهی از بودجه فرهنگی در سال آینده، گفت: در سال آینده با تفکیک بودجه فرهنگی حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بودجه فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.
فراهانی با اعلام این خبر که آییننامههای فعالیت شوراهای صنفی دانشجویان و انجمنهای علمی دانشجویی به زودی ابلاغ میشود خاطرنشان کرد: در سال آینده در حوزه مشاوره و سلامت روان دانشگاههای علوم پزشکی، کانونهای سلامت رفتار و همتایاران دانشجو در سال آینده فعال شده و در تلاشیم در حوزه فرهنگی، کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان را به صورت ویژه حمایت و فعال کنیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت تأسیس اداره فرهنگ سلامت در اداره کل فرهنگی این وزارتخانه را یکی دیگر از اقدامات مؤثر انجام شده دانست و اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای این اداره بازوی فرهنگی طرح تحول نظام سلامت خواهد شد.
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در این اجلاس بر ارتباط موثر و مثبت مسئولان فرهنگی دانشگاهها با دانشجویان و همچنین جذب حداکثری و ایجاد فضا برای فعالیت خود دانشجویان در حوزههای مختلف فرهنگی و دانشجویی تاکید کرد و ورزش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان را از ضرورتهای مهم حوزه فرهنگی دانشگاهها دانست.
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری نزدیک وزارت بهداشت و وزارت علوم، یادآور شد: نکته قابل توجه ضرورت برنامه مشترک با وزارت علوم است که امکانش نیز فراهم شده است. روابط در سطوح بالا بسیار عالی است و میتوان در این راستا فعالیتهای فوق برنامه مشترک تعریف کرد. آنچه در این شرایط لازم است وحدت و همدلی حداکثری است.
هاشمی همچنین با تاکید بر اینکه باید به دانشجوها اعتماد کنیم و آنها را در کارها مشارکت دهیم، گفت. متاسفانه در سالهای گذشته ما حلقه دورمان را تنگ کردهایم. فردای کشور دست دانشجویان امروز است، اگر از همه چیز بریده شوند فردا چهطور کشور را اداره میکنند، جان، سلامت و ناموس مردم دست چه کسانی است؟ به دست این دانشجوهایی است که الان شما با آنها سر و کار دارید.
در ادامه اجلاس دکتر مصطفی عباسیمقدم رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت نیز ضمن اشاره به برنامههای متعدد این مرکز برای گسترش فعالیتهای قرآنی، بر مشارکت هر چه بیشتر دانشگاهها و نیروهای فرهنگی آنها در اجرای برنامهها تاکید کرد.
وی همچنین فعالسازی کانونهای قرآن و عترت را از اولویتهای مهم مرکز دانست و گفت: ارزیابی دانشی و مهارتهای کارشناسان قرآنی و توانمندسازی آنها از دیگر برنامههایی است که در مرکز برای آن برنامهریزی میشود.
در ادامه این جلسه دکتر نبی مطلبی مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت به تشریح برنامههای اداره کل دانشجویی و ارائه آماری از وضعیت خوابگاهها و امور رفاهی پرداخت و با تاکید بر اهمیت تأمین معیشت و رفاه دانشجو به عنوان وظیفه دانشگاه، گفت: دانشجویان علوم پزشکی سربازان فعلی و سردمداران آینده نظام سلامتند. باید کرامت و منزلت آنها را با تامین معیشت و رفاه مناسب حفظ کنیم.
سخنران دیگر اجلاس دکتر بهرامعلی قنبری مشاور علمی پژوهشی و قائم مقام معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت بود که به تشریح برنامههای سلامت روان وزارت بهداشت برای دانشجویان پرداخت.
وی با تاکید بر تأثیر سلامت روان دانشجویان بر رشد علمی و تحصیلی آنها، اظهار داشت: همدلی با دانشجویان باعث تقویت بهداشت روان آنها میشود. در امر رسیدگی به سلامت روان دانشجویان باید آنها را مانند فرزندان خود مورد توجه قرار دهیم.
دکتر حسامالدین علامه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت به تشریح اهم برنامههای اداره کل فرهنگی پرداخت و گفت: عملکرد ما در دانشگاهها باید به گونهای باشد که رایدهندگان انتخابات اخیر، تغییر را در فضای سیاسی و فرهنگی دانشگاهها مشاهده کنند.
وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت تکریم و هویتدهی به استادان دانشگاهها، اظهار کرد: در مقوله اخلاق حرفهای و مشاوره فرهنگی دانشجویان باید از نقش ممتاز استادان فرهیخته دانشگاهی بهره ببریم.
در این اجلاس ساختار جدید معاونت فرهنگی و دانشجویی شرح داده شد و مسئولان ادارات کل معاونت فرهنگی و دانشجویی فعالیتهای گذشته و برنامههای آینده را به صورت مشروح توضیح دادند. همچنین در این اجلاس انتخابات رؤسای مناطق دهگانه معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.
بر اساس نتایج انتخابات معاونان فرهنگی و داشنجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دکتر فربد عبادی فردآذر از دانشگاه علوم پزشکی ایران نماینده منطقه یک، دکتر محمدرضا حقشناس از دانشگاه علوم پزشکی مازندران نماینده منطقه دو، دکتر محمد آقازاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز نماینده منطقه سه، دکتر مهدی ابراهیمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نماینده منطقه چهار، دکتر جواد حکیم الهی از دانشگاه علوم پزشکی قم نماینده منطقه پنج، دکتر ذبیحالله شاهمرادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نماینده منطقه شش، دکتر رضا علیبخشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نماینده منطقه هفت، دکتر ساسان موگهی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز نماینده منطقه هشت، دکتر کورش عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز نماینده منطقه نه و دکتر نادر شاهرخی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان نماینده منطقه ده انتخاب شدند.
