صرف ۱۴ میلیارد برای ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد اظهار داشت: در مجموع بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساختهای مناسب در شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد هزینه شده است.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به این شهرک صنعتی طی سه سال گذشته عنوان کرد: در مدت زمان یاد شده بیش از شش میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این شهرک صنعتی هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بیان داشت: ۳۵ درصد از اعتبارات هزینه شده در این شهرک صنعتی مربوط به امسال بوده است.

محمدی با اشاره به صرف یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این شهرک صنعتی طی امسال ادامه داد: از این میزان ۷۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۴۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات ملی بوده است.

وی یادآور شد: همچنین طی سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای شهرک صنعتی شماره دو خر آباد هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از اختصاص یک میلیارد تومان برای احداث و تجهیز ساختمان کسب و کار این شهرک صنعتی خبر داد و گفت: همچنین ۶۰۰ میلیون تومان نیز برای خریداری ماشین آتش نشانی شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد هزینه شده است.