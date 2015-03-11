جابجایی روستاهای واقع در مناطق خطر از برنامه های بنیاد مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی مباحث مطرح شده اخیر در خصوص روستای آقا كندی اهر اظهار داشت: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با همكاری و مشاركت روستائیان استان، جابجایی روستاهای در معرض خطر چون آقا كندی از توابع شهرستان اهر را پیگیری می کند و می توان گفت که کارنامه بنیاد نیز در این خصوص موفق بوده است.

وی در تشریح وضعیت جابجایی این روستا از توابع اهر نیز گفت: براساس سرشماری سال ۸۵، تعداد ۲۲ خانوار در روستای آقا كندی سکونت داشتند كه با جابجائی روستا و استقبال مردم از طرح، این تعداد به ۴۱ خانوار افزایش یافته واز این تعداد ۳۰ خانوار با استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مسكن روستائی و ۱۱ خانوار دیگر نیز با استفاده از تسهیلات بازسازی نسبت به مقاوم سازی واحد های مسكونی خود اقدام کرده اند.

مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان از این نهاد به عنوان متولی اصلی نوسازی وجابجائی روستاها نام برد و افزود: برنامه های اجرا شده در این خصوص را می توان مثبت و موفق ارزیابی کرد و علاوه بر آن تلاش می کنیم در یك برنامه بلند مدت با همکاری شوراهای اسلامی و اجرای سیاست های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی دولت، محرومیت را از چهره روستاها برطرف کنیم.