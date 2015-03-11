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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۸

قدمی مطرح کرد:

کشف ۳۷ هزار عدد انواع مواد محترقه در قائمشهر

کشف ۳۷ هزار عدد انواع مواد محترقه در قائمشهر

قائمشهر - فرمانده انتظانی قائمشهر از کشف ۳۷ هزار و ۶۶۸ عدد انواع مواد محترقه و دستگیری ۴ نفر از توزیع کنندگان آن ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قدمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: چهارشنبه سوری یک رسم دیرینه در ایران است که متأسفانه در سالهای اخیر از حالت سنتی به صنعتی و بروز رفتارهای پرخطر تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی قائمشهربا اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از مخاطرات چهارشنبه آخر سال، گفت: طی جلسات متعدد با ادارات متولی از جمله آموزش و پرورش برای پیشگیری از خطرات احتمالی در آن روز، برنامه ریزیهای لازم انجام شده است.

وی افزود : کارشناسان نیروی انتظامی با حضور در مدارس شهرستان، در همه مقاطع، با هدف قرار دادن تدابیر پیشگیرانه از نظر آموزشی و برخورد با قانون شکنان، آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه کردند.

سرهنگ قدمی با بیان اینکه مجازات تهیه و نگهداری مواد محترقه از حبس سه ماه تا یکسال و تحمل ۷۵ ضربه شلاق است، از کشف ۳۷ هزار و ۶۶۸ عدد مواد محترقه و دستگیری ۴ نفر از توزیع کنندگان آن، خبرداد و از خانواده ها خواست در روزهای پایانی سال نظارت و مراقبت بیشتری را برروی فرزندان خود اعمال کنند.

فرمانده انتظامی قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود از استقرار قرارگاههای نوروزی پلیس در ورودیهای قائمشهر خبر داد و تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان برابر دستورالعملهای صادره از ناجا امسال هم همانند سالهای گذشته حضور میدانی پلیس را برای استقبال از بهار در معابر عمومی، تفرجگاهها، مراکز خرید و ورودیهای قائمشهر آغاز کرده است.

سرهنگ قدمی در خصوص پرونده های اختلاف خانوادگی ارجاعی ازدادگستری به کلانتریها گفت: در سال جاری تعداد ۷۳ درصد از پرونده های متشکله در دوائر مشاوره و مددکاری کلانتری منجر به سازش شده است که حدود ۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود : در چند روز اخیر گروه مشاوره و مصالحه با حضور یک روحانی و تعدادی از ریش سفیدان هر محله تشکیل شده است که با همکاری با مشاوره و مددکار کلانتری اختلافات خانوادگی را منجر به صلح و سازش  می کنند.

فرمانده انتطامی قائمشهر وقوع سرقت را در سال جاری با ۲۲ درصد کاهش معرفی کرد و گفت : با توجه به این کاهش، حدود ۱۱درصد در کشفیات سرقت و ۳۸ درصد در دستگیری سارقان افزایش داشتیم.

سرهنگ قدمی با اشاره به اینکه شهرستان قائمشهر در بحث تصادفات با ۵۶ درصد کاهش فوتی، در استان رتبه نخست را داراست، اذعان کرد : در خصوص تصادفات خسارتی نسبت به سال گذسته ۸۶ درصد کاهش داشتیم.

در پایان فرمانده انتظامی قائمشهر بیان کرد : در سال ۹۳ این فرماندهی با کشف ۳۲۷ کیلوگرم مواد مخدر بیش از ۲۴ درصد نسبت به سال ۹۲ در کشف مواد مخدر رشد داشته است.

کد مطلب 2516480

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