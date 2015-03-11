پاریسن ژرمن ۱۰ نفره چلسی را حذف کرد/ صعود بایرن با ۷ گل

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چهارشنبه شب ادامه پیدا کرد که طی آن تیم‌های پاریسن ژرمن و بایرن مونیخ با عبور از سد برابر چلسی و شاختار دونتسک به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها راه یافتند.

حساس‌ترین دیدار چهارشنبه شب را تیم‌های چلسی و پاریسن ژرمن در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار کردند که این بازی در پایان وقت‌های اضافه با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت تا این بازی در مجموع ۳ بر ۳ مساوی شود اما پاریسن ژرمن به خاطر گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در نیمه اول این بازی توپ بیشتر در میانه میدان جریان داشت. حساسیت کار باعث شده بود تا هر دو تیم کاملا محتاط به کار خود ادامه دهند و در ۳۰ دقیقه ابتدایی این نیمه هیچ خطری متوجه دو تیم نشود. در دقیقه ۳۱ مسابقه اتفاق بزرگ نیمه اول رقم خورد. زلاتان ابراهیموویچ در میانه میدان تکل بدی روی پای اسکار رفت تا مستقیما از داور کارت قرمز دریافت کند و اخراج شود. بعد از این حادثه نتیجه تغییری نکرد و نیمه نخست بدون گل خاتمه یافت.

با شروع نیمه دوم برخلاف انتظار این تیم پاریسن ژرمن ۱۰ نفره بود که بهتر بازی کرد و بعد از چند حرکت رو به جلو در دقیقه ۵۸ تا آستانه گلزنی هم پیش رفت. ادینسون کاوانی در گوشه محوطه جریمه کورتوا را هم پشت سر گذاشت اما ضربه او به تیر عمودی دروازه چلسی اصابت کرد و بعد از طی کردن خط عرضی دروازه از کنار تیر مخالف به بیرون رفت.

دیدار دو تیم از دقیقه ۶۰ به بعد رنگ خشونت را به خود گرفت. بعد از چند اخطاری که به بازیکنان هر دو تیم تعلق گرفت در اواسط نیمه دم دیه گو کاستا تکل خشنی را روی پای بازیکن پاریسن ژرمن رفت و در حالی که همگان منتظر کارت قرمز داور بودند این بازیکن کارت زرد گرفت تا پاریسی‌ها به شدت نسبت به تصمیم داور معترض باشند.

چلسی که روی ضد حملات برنامه داشت در دقیقه ۸۰ روی ضربه رامیرز تا آستانه گلزنی پیش رفت که دروازه‌بان حریف ضربه وی را به کرنر فرستاد. در دقیقه ۸۱ بازی بود که چلسی دروازه پاریسن ژرمن را گشود. گری کیهیل در شلوغی محوطه جریمه حریف با ضربه‌ای دقیق کار را تمام کرد.

بعد از این گل پاریسن ژرمن که همه چیز را از دست رفته می‌دید دست به حمله زد و روی موج جدید حملات خود خیلی زود گل چلسی را پاسخ داد. داوید لوئیز که از دقیقه اول با بازیکنان حریف کری داشت در دقیقه ۸۶ روی یک ضربه سر محکم دروازه تیم سابق خود را گشود تا کار دو تیم به وقت‌های اضافه کشیده شود.

بازی در وقت اضافه اول با حملات چلسی آغاز شد و این تیم با اشتباه مسلم تیاگو سیلوا به گل دوم خود رسید. این مدافع باتجربه برزیلی به طرز باورنکردنی روی یک توپ ساده با دست ضربه زد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد و ادن هازارد در دقیقه ۹۶ آن را به گل دوم چلسی تبدیل کند.

حوادث این بازی پر التهاب در وقت دوم اضافه هم تمام نشدنی بود. پاریسن ژرمن که با وجود یک بازیکن کمتر حملاتی را تدارک دیده بود در دقیقه ۱۱۴ به گل دوم خود دست یافت تا همه چیز را به سود خود تغییر دهد. تیاگو سیلوا در این دقیقه با پروازی بلند ضربه سر دیدنی خود را درون دروازه چلسی قرار داد تا حساب کار دو تیم برابر شود.

چلسی در ادامه کار نتوانست کاری کند و این بازی در نهایت با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت تا با توجه به تساوی یک بر یک دو تیم و از آنجا که در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی در وقت اضافه هم در مجموع کار به حساب می‌آید چلسی از گردونه مسابقات کنار برود و پاریسن ژرمن به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

در دیگر بازی چهارشنبه شب تیم بایرن مونیخ پذیرای شاختار دونتسک بود که این تیم را با ۷ گل شکست داد. در همان دقیقه سوم بازی الکساندر کوچر مرتکب خطای پنالتی شد و با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا شاختار ۱۰ نفره شود. توماس مولر این ضربه را درون دروازه حریف قرار داد تا بایرن با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد.

بایرن در دقیقه ۳۴ به گل دوم خود نیز دست یافت. در شلوغی محوطه جریمه حریف، ضربه لاندوفسکی را دروازه بان شاختار بازگشت داد اما ژروم بواتنگ در دهانه دروازه توپ را به گل دوم مونیخی‌ها تبدیل کرد تا این نیمه با برتری میزبان خاتمه یابد.

بایرن مونیخ در شروع نیمه دوم هم توفانی ظاهر شد. فرانک ریبری در دقیقه ۴۹ بازی بعد از حرکت از گوشه راست محوطه جریمه حریف و یک و دو با بواتنگ دروازه شاختار را گشود. بایرن که دست از حمله بر نمی‌داشت در دقیقه ۵۲ برای چهارمین بار به گل رسید و این بار مولر گلزنی کرد.

این پایان کار نبود. مونیخی‌ها در دقیقه ۶۳ توسط هولگر باداشتوبر برای پنجمین بار دروازه حریف را گشودند. بایرن در دقیقه ۷۳ برای ششمین بار دروازه تیم نگون بخت شاختار را گشود و این بار نوبت به لواندوفسکی شد که با پیشروی به سمت دروازه حریف و یک ضربه نوک پای دقیق گلزنی کند. بایرن مونیخ که دست بردار نبود در دقیقه ۸۷ به گل هفتم خود رسید و این بار ماریو گوتزه بود که با یک ضربه بغل پای دقیق دروازه حریف را گشود.

بایرن که در دیدار رفت با حریف خود به تساوی بدون گل دست یافته بود با این جشنواره گل به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.