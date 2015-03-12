مسئولان در جذب بیشتر نسل جوان به نماز جمعه تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی صبح پنجشنبه در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ها و اساتید را مهم ترین رکن در هر کشوری دانست و گفت: اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش و پرورش که بیشترین ارتباط را با دانشجویان و قشر جوان دارند می توانند در جذب بیشتر نسل جوان به نماز جمعه نقش آفرین باشند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین تصریح کرد: مسئولین، روحانیون وطلاب وکلیه اساتید دانشگاهها در رابطه با اقامه نماز و نماز جمعه مسئول بوده و تلاش کنند که نماز های جمعه در استان با نشاط بیشتر و با حضور نسل جوان همراه باشد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: حضرت امام حسین(ع) برای اقامه نماز اهمیت فراوان می داد و این موضوع باید اولویت تمامی مسئولین قرار گیرد.

حجت الاسلام عابدینی بیان کرد: همه ما باید تلاش کنیم که این مسئولیت سنگین که بر عهده بنده گذاشته شده را به نحو احسن انجام داده وبتوانیم منویات رهبری معظم انقلاب را جامه عمل بپوشانیم.

وی ادامه داد: فرهیختگان، اساتید دانشگاهها ودانشجویان می توانند در این زمینه ما را همراهی کنند.

جهانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان تاکستان هم ضمن تبریک این انتصاب گفت: حضرتعالی یکی از اعضای ارزشمند وعلمی نهاد دانشگاه هستید وبه همه مسایل استان آگاهی کافی دارید.

وی ادامه داد: امیدواریم با حضور شما این استان شاهد شکوفایی بیشترورشد و توسعه باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته فعالیت های خوبی در زمینه های علمی وپژوهشی داشته باشد واین موفقیت های به دست آمده مرهون زحمات و تلاش های اساتید این دانشگاه بوده که جای قدردانی است.

جهانبخش خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان تاکستان نیز با جذب دانشجو توانسته موفقیت های خوبی در عرصه های علمی، تحقیقاتی وپژوهشی به دست آورد که امیدواریم این موفقیت ها در سال های آینده تداوم داشته باشد.