به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از طلاب، دانشجویان، دانش آموزان و خانواده شهدا که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد با بیان اینکه انسان دارای شئون متعددی است گفت: تمامی شئون در بدن انسان خواستار این هستند که به تمامیت برسند.
وی با بیان اینکه رعایت تمامی شئون باید از سوی انسان مورد توجه باشد، بیان کرد: ما اگر بخواهیم اعضا و جوارح را ارزیابی کنیم باید هرکدام را در جای خود مأموریت دهیم، باید آنها را تعدیل و نه تعطیل کنیم، رهبری این شئونات در قلب و عقل باشد تا از این طریق انسان بتواند مقرب و سالک خداوند شود.
استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینکه با رعایت یکی از ابعاد وجودی نمیتوان کامیاب شد، گفت: در اندیشه انسان قهر و خیال برای اینکه از عقل نظری فاصله بگیرند یک جهاد وجود دارد و در بعد عملی نیز شهوت و غضب سعی میکند از بعد عملی عقل فاصله بگیرند اما باید توازن و برخورد با این مقوله به شکلی باشد که در بعد عقل نظری اندیشیدن و در بعد عملی عقل نیز عدالت پیروز شود تا انسان بتواند عاقل عادل باشد.
وی ادامه داد: از انسان عاقل به تنهایی و از انسان عادل نیز به تنهایی کاری ساخته نیست و عقل و عدل باید در کنار یکدیگر باشند تا بتوان جامعه را اداره کرد زیرا عقل محض و عدل محض بدون عقل و اندیشه راه به جایی ندارد.
آیت الله جوادی آملی در ادامه بر ضرورت حرکت در مسیر الهی تأکید کرد و ادامه داد: آنهایی که به دنبال استقلال هستند اما از رهبران الهی فاصله گرفته و آنها را رها کردهاند به دنبال گمشده خود بدون راهبر و راهگشا هستند.
وی به صفت خلیفه الله بودن انسان اشاره و بیان کرد: اگر ما در مسیر الهی گام برنداریم و به جای رسیدن به جایگاه خلیفه الله به دنبال مسیرهای غیر الهی برویم به امانیسم رسیدهایم.
این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید فرق خلیفه الله و اومانسیم را بدانیم تا بتوانیم به قرب الهی برسیم گفت: انسان تنها موجودی است که از صفر آغاز و به صد میرسد و به نوعی مسیر کمال را طی میکند و ابن السبیل نیست اما سایر موجودات از نبات تا جماد و حیوانات همگی ابن السبیل هستند.
وی بیان کرد: البته برخی از انسانهایی که ابن السبیل شده و در راه ماندهاند نیز ممکن است به بهشت بروند اما کسانی که مسیر قرب را تا انتها میروند علاوه بر رفتن به بهشت قرب الهی را نیز درک میکنند.
آیت الله جوادی آملی بیان کرد: کسانی به قرب الهی میرسند که فرق خلیفه الله و اومانیسم را بدانند و آنچه که قرآن گفته عمل کنند و حرف و سخنانشان نیز بر مبنای معیارهای اسلامی باشد و کسی که چنین کند دارای کلامی خواهد شد که سخنانش در جان مردم نفوذ میکند.
کلام باید در جان مردم تاثیرگذار باشد
وی ادامه داد: اینکه سخن بگویم و مطالب را به گوش مردم برسانیم یا با نوشتههای خود مطالب را به چشم مردم برسانیم کافی نیست بلکه آنچه که مهم است این است که کلمات و سخنان در جان مردم تاثیرگذار باشد.
این استاد حوزه ادامه داد: حتی امر به معروف و نهی از منکر نیز زمانی تأثیرگذار است که سخنان ما تنها معطوف به گوش مردم نباشد بلکه مردم با جان و دل سخنان را پذیرا باند و باید بدانیم که مردم دارای وجودی هستند که سخنان نیک را به راحتی میتوانند بپذیرند.
وی بیان کرد: همه افرادی که دست به اقداماتی همچون اختلاس میزنند در مرتبه اول ارتکاب به این عمل نیرویی در وجود آنها بوده که آنها را منع میکرده که این ندای درونی ناشی از این است که خداوند روح خود را در وجود انسان قرار داده است اما برخی به مرور زمان به علت تکرار بدیها از نیروی درونشان که آنها را منع میکند غافل میشوند.
مردم امانت الهی هستند
این مرجع تقلید با بیان اینکه مردم امانت الهی و ستون دین الهی هستند بیان گفت: سخن اگر از دل برآید قطعا به دل نیز مینشیند و ما اگر در مسیر صراط مستقیم گام برداریم قطعا کلام ما نیز در مسیر حق بوده و در جان مردم تاثیرگذار خواهد بود.
آیت الله جوادی آملی همچنین در ادامه از پدر و برادر شهیدان شکروی تجلیل کرد و طی سخنانی گفت: احترام و تکریم شهدا و خانوادههای شهدا گذشته از حقشناسی، وظیفهشناسی و ادب باعث برکت و سعادت جامعه است.
وی افزود: شهدا شربت شهادت را نوشیدند و به سعادت دست یافتند، ایشان جزو انسانهایی بودند که به خدا نزدیک بودند و به قرب الهی رسیدند، ایثار و شهادت آنان در راه رضای حق تعالی بود.
این مفسر قران کریم تأکید کرد: احترام و تکریم شهدا و خانواده معظم ایشان گرامی داشت روز شهدا و ارزشهای شهدا مایه سعادت برای خادمان ایشان و جامعه اسلامی است.
وی اظهار داشت: شهدا نزد خداوند رزق دائمی دارند و میشود از فیض شهدا بهره برد و از آنان خواست تا این نظام و مملکت بیش از گذشته حفظ شود.
آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: هر کار خیری امروز در مملکت انجام شود اول ثوابش را شهدا و جانبازان و ایثارگران میبرند، این تکریم و احترام به ایشان تنها امر عاطفی نیست این با سعادت دنیوی و اخروی همراه است با تکریم ایشان ظرفیت ملت و برکت جامعه توسعه مییابد.
وی ادامه داد: استعدادها و لیاقتهایی که خدا به انسان داده اگر در راه خدا صرف شود انسان مستعد کسب فیض جدید میشود، شهادت هم همینطور است.
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