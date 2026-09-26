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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

آدرس محل برگزاری رزمایش جانفدا در شهرهای مختلف هرمزگان

آدرس محل برگزاری رزمایش جانفدا در شهرهای مختلف هرمزگان

بندرعباس- معاون روابط عمومی سپاه امام سجاد گفت: رزمایش «جان‌فدایان ایران» برای تجدید پیمان مردم هرمزگان با رهبر معظم انقلاب در سواحل و جزایر خلیج فارس فردا در سراسر هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد سالاری معاون روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش اظهار داشت: اجتماع «جان‌فدایان ایران» نمایش اقتدار مردمی، انسجام ملی و آمادگی ملت ایران برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های دفاع مقدس و صیانت از امنیت و عزت کشور است.

وی افزود: مردم ولایت‌مدار هرمزگان در سواحل و جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری، همدلی و پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های امام راحل(ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.این رزمایش مردمی که پنجم مهرماه به‌صورت همزمان در شهرستان‌ها و جزایر استان برگزار می‌شود، در واقع میثاقی دوباره با فرهنگ ایثار و مقاومت و اعلام آمادگی مردم برای دفاع از ایران اسلامی در هر شرایطی است.

زمان و مکان برگزاری اجتماع «جان‌فدایان ایران» در نقاط مختلف استان هرمزگان به شرح زیر است:

- بندرعباس: ساعت ۱۵، ساحل پشت فرمانداری

- میناب: ساعت ۱۵:۳۰، بلوار غدیر، چهارراه خبرنگار

- حاجی‌آباد: ساعت ۱۶، امامزاده سیدمحمد

- بشاگرد: ساعت ۱۵، میدان ولایت

- رودان: ساعت ۱۹ تا ۲۱:۳۰، میدان جمهوری

- جاسک: ساعت ۱۶، ساحل پشت فرمانداری

- سیریک: ساعت ۱۵، بلوار ساحلی، خیابان آموزش و پرورش

- بندر خمیر: ساعت ۲۰:۳۰، میدان مرکزی، مسجد علی‌ابن‌ابیطالب(ع)

- بندرلنگه: ساعت ۲۰، گلزار شهدا

- پارسیان: ساعت ۲۰، روبه‌روی شبکه بهداشت

- بستک: ساعت ۲۰، روبه‌روی پارک ۲۲ بهمن

- قشم: ساعت ۱۴، زمین فرهنگی غدیر، ساحل شمالی

- کیش: ساعت ۲۰:۳۰، مسیر سه‌راه پردیس تا میدان ساحل

- بوموسی: ساعت ۱۶، گلزار شهدا

- هرمز: ساعت ۱۵:۳۰، جنب دفتر امام جمعه

کد مطلب 6959408

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