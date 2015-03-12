مقابل نفت بدشانس بودیم/ خودم گفتم منصوریان برود دنبال مربیگری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از شکست یک بر صفر روز پنجشنبه تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: فکر می کنم بازی خوبی بود و هر دو تیم فوتبال خوبی را ارائه کردند. ما از روی همان نقطه که در تمرینات کار کرده بودیم گل خوردیم. ما برنامه های نفت را می دانستیم ولی کمی بدشانس بودیم و چند موقعیت داشتیم که از آنها استفاده نکردیم.

وی افزود: باید به مسئولان نفت، منصوریان و بیرانوند تبریک بگویم. اگر بیرانوند نبود ما چند گل می زدیم. البته آنها هم می توانستند تعداد گل هایشان را بیشتر کنند. ما هم دو بازیکن خود را نداشتیم. ما هنوز در کورس هستیم و فقط چهار امتیاز از صدر عقب هستیم و باید برویم نقاط ضعف را برطرف کنیم و برای بازی‎های آینده آماده شویم.

قلعه نویی در مورد رابطه اش با منصوریان گفت: این برد مبارک منصوریان و تیمش باشد. این فوتبال است و تمام شد. خودم توصیه کردم که منصوریان بیاید دنبال مربیگری. متاسفانه برخی‌ها فضاسازی می کنند که اتفاق درستی نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با رد اظهار نظر مسئولان باشگاه در مورد انتخاب داور این بازی گفت: نمی دانم این شایعات از کجا مطرح شده بود. این مسائلی غیر اخلاقی است که از سوی افرادی مطرح شده و نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

وی در مورد حضور کم تعداد تماشاگران در ورزشگاه گفت: شاید شب عید است و مردم به فکر خرید عید هستند. شاید هم مشکلات اقتصادی دارند و نمی توانند به ورزشگاه بیایند. امیدوارم بعد از این تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه ها بیشتر شود.