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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۶

حنیف عمران‌زاده:

پنالتی علیه استقلال درست نبود/ مقابل نفت بدشانس بودیم

پنالتی علیه استقلال درست نبود/ مقابل نفت بدشانس بودیم

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: پنالتی گرفته شده توسط داور صحیح نبود و داور این دیدار می‌توانست به‌راحتی از کنار این صحنه بگذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران‌زاده پس از شکست مقابل نفت تهران و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه امروز، روز ما نبود و نتوانستیم یک بازی خوبی را که ارائه کرده بودیم، با پیروزی به پایان برسانیم. امروز بدشانسی گریبان ما را گرفته بود و هر چه زدیم به در بسته خوردیم.

مدافع استقلال ادامه داد: در نیمه دوم کاملا بازی در اختیار ما بود، اما متاسفانه بیرانوند با خوش‌شانسی تمام موقعیت‌های ما را گرفت و اجازه نداد بتوانیم گل خود را به تیم نفت بزنیم.

عمران‌زاده در خصوص اینکه آیا استقلال می تواند قهرمان شود؟، گفت: هنوز تا پایان فصل هفت بازی باقی‌مانده است و مشخص نیست چه تیمی در پایان قهرمان خواهد شد.

وی در خصوص پنالتی که برای نفت گرفته شد، افزود: به اعتقاد من پنالتی صحیح نبود. قبل از اینکه داور پنالتی را اعلام کند، مهاجم حریف تعادل من را برهم زد و همین مساله باعث شد تا نتوانم تعادلم را حفظ کنم و این مساله باعث شد تا داور پنالتی بگیرد. داور می توانست از این صحنه به‌راحتی بگذرد و خطای من را نگیرد.

عمران‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: هواداران مطمئن باشند ما در بازی های باقی‌مانده تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم در پایان فصل جام قهرمانی را به آنها اهداء کنیم.

کد مطلب 2517124

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