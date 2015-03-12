پنالتی علیه استقلال درست نبود/ مقابل نفت بدشانس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمرانزاده پس از شکست مقابل نفت تهران و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه امروز، روز ما نبود و نتوانستیم یک بازی خوبی را که ارائه کرده بودیم، با پیروزی به پایان برسانیم. امروز بدشانسی گریبان ما را گرفته بود و هر چه زدیم به در بسته خوردیم.
مدافع استقلال ادامه داد: در نیمه دوم کاملا بازی در اختیار ما بود، اما متاسفانه بیرانوند با خوششانسی تمام موقعیتهای ما را گرفت و اجازه نداد بتوانیم گل خود را به تیم نفت بزنیم.
عمرانزاده در خصوص اینکه آیا استقلال می تواند قهرمان شود؟، گفت: هنوز تا پایان فصل هفت بازی باقیمانده است و مشخص نیست چه تیمی در پایان قهرمان خواهد شد.
وی در خصوص پنالتی که برای نفت گرفته شد، افزود: به اعتقاد من پنالتی صحیح نبود. قبل از اینکه داور پنالتی را اعلام کند، مهاجم حریف تعادل من را برهم زد و همین مساله باعث شد تا نتوانم تعادلم را حفظ کنم و این مساله باعث شد تا داور پنالتی بگیرد. داور می توانست از این صحنه بهراحتی بگذرد و خطای من را نگیرد.
عمرانزاده در پایان خاطر نشان کرد: هواداران مطمئن باشند ما در بازی های باقیمانده تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم در پایان فصل جام قهرمانی را به آنها اهداء کنیم.
نظر شما