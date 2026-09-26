بیانیه نیروهای مسلح یمن درباره تجاوز عربستان علیه این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز شنبه در بیانیه ای به تشدید حملات دشمن سعودی به کشورش اشاره کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌ های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌ های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، ۲۷ حمله هوایی انجام داد. حملات هوایی دشمن سعودی، زیرساخت‌ های غیرنظامی از جمله پل‌ ها، جاده‌ها و سایر تأسیسات را در استان‌ های تعز، مأرب، صعده، عمران، اب و حجه هدف قرار داد.

بر اساس این رسانه، یحیی سریع سپس گفت: مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوزکارانه سعودی‌ ها از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۰۵۹ مورد رسیده است.