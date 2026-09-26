حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر زمان برگزاری تجمعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و شروع فعالیت مدارس و دانشگاهها، زمان برگزاری این اجتماعات تغییر کرده است.
وی افزود: بر اساس برنامه جدید، تجمعات «نحن المنتقمون» که پیش از این از ساعت ۲۱ آغاز میشد، از این پس ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد و پایان برنامه نیز به جای ساعت ۲۳، ساعت ۲۲ خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: هفته سیویکم این اجتماعات در قالب موج ۲۱۰ تا ۲۱۶ از شنبه چهارم مهرماه تا جمعه دهم مهرماه در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
حجتالاسلام عبدی گفت: نخستین اجتماع این موج در شهر کرمانشاه روز شنبه چهارم مهرماه از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار خواهد شد و روز یکشنبه پنجم مهرماه نیز مردم از میدان جمهوری اسلامی به سمت چهارراه هلال احمر اجتماع میکنند.
وی خاطرنشان کرد: اجتماع روز دوشنبه ششم مهرماه در شهرک تعاون و از میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان برگزار میشود و روز سهشنبه هفتم مهرماه نیز شهرک الهیه از میدان رسالت تا میدان شاهد میزبان این برنامه خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: چهارشنبه هشتم مهرماه این اجتماع در بلوار طاقبستان از مقابل حوزه علمیه تا بریدگی مرادحاصل برگزار میشود و پنجشنبه نهم مهرماه نیز مسیر چهارراه مطهری (جوانشیر) تا میدان غدیر برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام عبدی افزود: آخرین برنامه این هفته روز جمعه دهم مهرماه برگزار خواهد شد و این مراسم همراه با اقامه نماز استغاثه از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تداوم برگزاری اجتماعات «نحن المنتقمون» گفت: این برنامهها با هدف مطالبه خونخواهی قائد شهید امت، تقویت انسجام و حضور مردمی و تبیین فرهنگ مقاومت برگزار میشود و از مردم کرمانشاه برای حضور در این اجتماعات دعوت میکنیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: اجتماعات «نحن المنتقمون» هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ و با قرائت حدیث شریف کسا آغاز میشود و جزئیات برنامهها و اطلاعرسانیهای تکمیلی نیز از طریق کانال «میدان» در پیامرسانها منتشر خواهد شد.
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