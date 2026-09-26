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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

تجمعات «نحن المنتقمون» کرمانشاه از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود

تجمعات «نحن المنتقمون» کرمانشاه از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود

کرمانشاه - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه از تغییر زمان برگزاری تجمعات «نحن المنتقمون» همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر زمان برگزاری تجمعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و شروع فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها، زمان برگزاری این اجتماعات تغییر کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه جدید، تجمعات «نحن المنتقمون» که پیش از این از ساعت ۲۱ آغاز می‌شد، از این پس ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد و پایان برنامه نیز به جای ساعت ۲۳، ساعت ۲۲ خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: هفته سی‌ویکم این اجتماعات در قالب موج ۲۱۰ تا ۲۱۶ از شنبه چهارم مهرماه تا جمعه دهم مهرماه در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدی گفت: نخستین اجتماع این موج در شهر کرمانشاه روز شنبه چهارم مهرماه از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار خواهد شد و روز یکشنبه پنجم مهرماه نیز مردم از میدان جمهوری اسلامی به سمت چهارراه هلال احمر اجتماع می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجتماع روز دوشنبه ششم مهرماه در شهرک تعاون و از میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان برگزار می‌شود و روز سه‌شنبه هفتم مهرماه نیز شهرک الهیه از میدان رسالت تا میدان شاهد میزبان این برنامه خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: چهارشنبه هشتم مهرماه این اجتماع در بلوار طاق‌بستان از مقابل حوزه علمیه تا بریدگی مرادحاصل برگزار می‌شود و پنجشنبه نهم مهرماه نیز مسیر چهارراه مطهری (جوانشیر) تا میدان غدیر برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام عبدی افزود: آخرین برنامه این هفته روز جمعه دهم مهرماه برگزار خواهد شد و این مراسم همراه با اقامه نماز استغاثه از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تداوم برگزاری اجتماعات «نحن المنتقمون» گفت: این برنامه‌ها با هدف مطالبه خونخواهی قائد شهید امت، تقویت انسجام و حضور مردمی و تبیین فرهنگ مقاومت برگزار می‌شود و از مردم کرمانشاه برای حضور در این اجتماعات دعوت می‌کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: اجتماعات «نحن المنتقمون» هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ و با قرائت حدیث شریف کسا آغاز می‌شود و جزئیات برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی نیز از طریق کانال «میدان» در پیام‌رسان‌ها منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6959493

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