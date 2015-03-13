فهرست قیمت‌ میوه، گوشت قرمز، مرغ و ماهی یک هفته مانده به نوروز

به گزارش خبرنگار مهر حدود یک هفته به شب عید باقی مانده و همه جا رنگ و بوی نوروز به خود گرفته از جمله بازار محصولات کشاورزی که این روزها حال و هوای خاصی دارد؛ اگرچه اکثر این محصولات برخلاف پیش بینی‌های مسئولان مربوطه با افزایش قیمت به استقبال نوروز ۹۴ رفته اند.

براساس این گزارش، مرغ جزو اولین کالاهایی بود که در اواسط زمستان ۹۳ قیمتش اوج گرفت و حتی به بیش از ۸ هزار تومان نیز رسید.

در همین راستا، چندی قبل مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن ماه تاکنون حدود ۲۰ هزار تن مرغ توسط این شرکت وارد بازار شده است، گفته بود: روند کاهش قیمت با شدت بیشتری آغاز شده و امیدوار هستیم با اقداماتی که از هفته گذشته آغاز کرده‌ایم، قیمت این کالا هر چه زودتر به قیمت مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی (۷۰۰۰ تومان) برسد.

وعده‌هایی که تاکنون محقق نشده و در حال حاضر قیمت مرغ همچنان در نوسان و در مناطق مختلف تهران متفاوت است.

براساس گزارش میدانی مهر، قیمت مرغ گرم در برخی نقاط ۷۸۹۰ تومان و در برخی نقاط دیگر شهر۷۷۰۰ تومان است، ضمن اینکه عرضه مرغ دولتی به قیمت ۵۹۰۰ تومان انجام می شود و باید دید در یک هفته باقی مانده به پایان سال ۹۳، قیمت این کالا به ۷۰۰۰ تومان خواهد رسید یا خیر؟

براساس این گزارش، یکی دیگر از بازارهایی که امسال از حساسیت ویژه ای برخوردار است و مسئولان از مدت‌ها قبل در تکاپوی تنظیم آن هستند، بازار میوه است.

در همین زمینه چندی قبل مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گفتگو با مهر از آغاز توزیع میوه شب عید از روز شنبه ۲۳ اسفندماه به مدت یک هفته خبر داده و گفته بود: قیمت هرکیلوگرم سیب ۲۷۰۰ تومان و پرتقال تامسون شمال ۲۹۰۰ تومان است.

در حالی که که مسئولان اتحادیه بارفروشان و اتحادیه میوه و سبزی شرایط بازار را راکد و قیمت‌ها را بدون تغییر عنوان می کنند، قیمت برخی اقلام میوه در مغازه های سطح شهر افزایش یافته است.

براساس گزارش میدانی مهر، قیمت پرتقال در مغازه‌های جنوب شهر تهران به ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان رسیده، قیمت سیب قرمز ۴۵۰۰ تومان، سیب زرد بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کیوی ۴۰۰۰ تومان و موز ۵۵۰۰ تومان است، همچنین قیمت پرتقال شمال در میادین میوه و تره بار ۳۹۸۰ تومان، خیار گلخانه ۲۸۰۰ تومان و موز ۴۸۰۰ تومان است.

البته براساس اعلام برخی مسئولان، با آغاز توزیع میوه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، قیمت طی روزهای آینده افت می کند. بنابراین باید منتظر ماند و دید عملکرد دولت در این زمینه چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر شرایط بازار خواهد گذاشت.

براساس این گزارش، قیمت گوشت قرمز طی هفته های اخیر با افزایش همراه بوده و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سردست گوسفندی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، گردن گوسفندی ۲۹ هزار تومان، راسته گوسفندی ۳۰ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۳۵ هزار تومان، جگر گوسفندی ۴۱ هزار تومان، گوشت گوساله ۳۲ هزار تومان، چرخ کرده مخلوط ۲۵ هزار تومان، جگر گوساله ۳۱ هزار تومان و ران گوسفندی ۳۴ هزار تومان است.

در این راستا نیز مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرده بود: در راستای تنظیم بازار گوشت قرمزبرنامه‌ریزی شده که تا پایان سال، ۲۰۰۰ تن گوشت قرمز داخلی در سراسر کشور توزیع شود ضمن اینکه این گوشت با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سردخانه‌ها عرضه می‌شود و قیمت آن برای مصرف‌کنندگان در ستاد تنظیم بازار استان‌ها مشخص می‌گردد که این قیمت باید حدود ۱۹ هزار تومان برای مشتری باشد.

براساس این گزارش، تنها محصولاتی که در آستانه نوروز ۹۴ با تخفیف قیمتی مواجه شده اند، محصولات شیلاتی هستند. در این راستا مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری سازمان شیلات کشور به مهر اعلام کرد: در حال حاضر عرضه محصولات شیلاتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایشگاه‌های بهاره براساس هماهنگی‌هایی که با واحدهای فراوری شده، به طور متوسط با ۲۵ درصد تخفیف انجام می‌شود.

گلشاهی با بیان اینکه قیمت کنسرو نیز به طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: به عنوان مثال محصولی مانند میگوی بسته بندی شده در یک سایز مشخص که قیمت هماهنگ شده آن با سازمان حمایت برای مصرف کننده ۳۵ هزار تومان است در این فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها با قیمتی حدود ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

براساس این گزارش، عرضه فیله ماهی سالمون که قیمتی حدود ۴۲ هزار تومان دارد در این مراکز با قیمتی نزذیک به ۳۲ هزار تومان و فیله تیلاپیا با ۳۰ تا ۳۵ درصد تخفیف به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان انجام می شود.