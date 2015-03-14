تاکید مقام سابق فرانسه بر لزوم بازسازی اعتماد میان اروپا و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «پیرللوچه» وزیر سابق امور اروپایی فرانسه در اظهاراتی خواستار بازسازی اعتماد بین ترکیه و متحدان اروپایی اش درخصوص جدیت این کشور برای مقابله با گروه های تندروی تروریستی در سوریه و عراق شد.

وی با اشاره به بی خانمانی ۴ میلیون نفر در سوریه و ادامه سرازیر شدن تروریست ها به این کشور گفت: با ادامه سرازیر شدن تروریست ها به سوریه قطعا خشونت ها در این کشور ادامه خواهد یافت و آنچه که من می خواهم بر آن تاکید کنم این است که در این مقطع سخت زمانی بدون اعتماد نمی توانیم پیش برویم.

للوچه در ادامه تاکید کرد: منظورم اعتماد بین متحدان است به ویژه بین متحدان اروپایی و ترک ها.

این مقام سابق فرانسوی به اجازه ندادن ترکیه به نیروهای ناتو برای استفاده از پایگاه اینجرلیک علیه داعش در جنوب ترکیه اشاره کرده و گفت: در حالیکه ما آنجا پایگاه داریم خلبان های ما برای عملیات علیه داعش باید ساعت ها پرواز کنند.

وی همچنین به تمایل ترکیه برای خرید سیستم دفاع موشکی نیز اشاره کرد که در تضاد با تعهدات ترکیه در قبال ناتو است.