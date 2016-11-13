فرانسه خواستار آزادی خبرنگار بازداشت شده خود در ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه فرانسه از ترکیه خواست تا خبرنگار بازداشت شده فرانسوی در این کشور را آزاد کند.

«ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه در این باره اعلام کرد: ما در تلاش برای برقراری ارتباط با «الیور بِرترَند» (Olivier Bertrand) خبرنگار روزنامه فرانسوی «لژوق» (Les Jours) از طریق سفارتمان در ترکیه هستیم.

وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را برای آزادی وی به کار خواهیم بست. تحولات اخیر شکّه کننده و غیر قابل قبول است. فرانسه خواستار آزادی این روزنامه نگار است.

لازم به ذکر است، منابع امنیتی ترکیه روز گذشته با اعلام خبر بازداشت ۴ خبرنگار فرانسوی در این کشور اعلام کردند: خبرنگاران فرانسوی در میانه راه «غازی انتپ» برای تهیه گزارش بازداشت شده اند.

سفارت فرانسه در ترکیه نیز در این باره اعلام کرده بود که تماس هایی با خبرنگاران بازداشت شده داشته و علاوه بر اینکه جویای حال آنها شده است مراحل پیگیریِ آزادی آنها را نیز دنبال می کند.

این در حالی است که دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ فشار زیادی را بر مخالفان دولت و خبرنگاران منتقد اعمال کرده است.