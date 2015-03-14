انتقاد از هفت خوان وزارت ارشاد/جاده را برای بخش خصوصی صاف می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای تلاشگر اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران در امر توسعه صادرات صنعت چاپ و غیر نفتی عصر امروز شنبه ۲۳ اسفند به همت این اتحادیه و با حضور مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد و نایب رئیس اتاق بازرگانی و در محل این اتفاق برگزار شد.

در این مراسم همچنین پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی با بیان اینکه صادرات در جریان فروش و فعالیت های اقتصادی، یک هنر محسوب می شود، گفت: باید با یک مدیریت قوی و همه جانبه، امر صادرات را پیش برد. صادرات یعنی رقابت در عرصه جهانی، یعنی هنر کم کردن هزینه به طور مداوم.

وی افزود: کسی که بتواند در کنترل هزینه رقیب خودش یک قدم جلوتر باشد، موفق تر است. برای حصول هنر صادرات، از آنجا که هیچ کدام از ما جامع جمیع جهات مدیریتی نیستیم، باید از مشاوران توانمند استفاده کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسانی که در صادرات دستی دارند، خوب می دانند که چگونه برای صادرات، کالا را موقت کنند، تعرفه ۴۰ درصدی را هم ندهند و بلکه صفر درصد بدهند و ضمانت نامه ها را هم مستهلک کنند اما برای عبور از پیچیدگی های گمرکی هم باید از مشاوره های گمرکی قوی استفاده کرد لذا من توصییه می کنم که صادر کنندگان این مسیر را بروند.

سلطانی گفت: باید همچنین از مشاورین خبره در امور مالیاتی، بازاریابی، فروش و نمایشگاهی استفاده کنیم ولی متاسفانه همه ما به مشاور، کم بها می دهیم.

وی افزود: صادرات نیازمند سرآمدی در فناوری است. باید به این موضوع توجه کرد چون به هر حال صنعت چاپ، صنعتی است که فناوری در آن حرف اول را می زند و باید در این زمینه گامهای بلند را برداشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سپس گفت: ساختار ما ساختاری سنتی است و متاسفانه نظام تولیدما هم نظام ظالمانه ای است. از سوی دیگر صنعت نشر در ایران هنوز به عنوان یک اقتصاد، شناخته نشده است؛ شرکت های ما برای هر فعالیت اقتصادی باید هفت خوانی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کنند.

سلطانی ادامه داد: ما در این عرصه می خواهیم تلاش کنیم تا با تمام قوا به جنگ قوانین و مقرراتی برویم که مخل کسب و کار هستند. ما این بار رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده ایم و می خواهیم جاده بخش خصوصی را صاف کنیم.

وی از فعالان عرصه چاپ و اعضای اتحادیه ها و تشکل های این حوزه خواست تا فی الفور و بدون اتلاف وقت مشکلاتشان را با اتحادیه های خودشان و نیز اتاق بازرگانی ایران و همچنین تهران مطرح کنند تا هر چه سریعتر راههای برطرف کردن این مشکلات یافت شود.