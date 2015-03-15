توسعه خوشه های صنعتی راهبردی نوین برای احیای صنایع کوچک و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود سه دهه پیش خوشه های صنعتی بعنوان الگوی منطقه ای سازماندهی صنایع کوچک و متوسط در نقاط مختلف جهان در رشته های متعدد صنعتی پیاده شده که از نتایج آن می توان به جهانی شدن اقتصاد های محلی، افزایش درآمد سرانه آنها، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه درون زای مبتنی بر توانمندیها اشاره کرد.

هدفمند بودن، تخصصی تر شدن و اقتصادی تر بودن خدمات و پشتیبانی ها از صنایع مجتمع در خوشه از جمله مزایای راه اندازی خوشه صنعتی بوده که با توجه به فعال بودن زیرمجموعه این خوشه ها در استان برای رسیدن به نقطه مطلوب مدیران ارشد اقتصادی استان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

خوشه نقل و بیدمشک و عرقیات گیاهی، سنگهای تزئینی، عسل، بسته بندی و فراوری محصولات باغی با محوریت سیب و انگور، خوشه مبل، خوشه خشکبار و خوشه دربهای ضد سرقت از جمله خوشه هایی است که در آذربایجان غربی راه اندازی و یا در مرحله اجرای عملیات برای اجرا و پیاده سازی طرح هستند.

هم اکنون گیاهان دارویی به صورت سنتی برداشت و عرقیات گیاهی نیز به صورت سنتی در منازل تهیه می شود، سنگهای گرانیت به دلیل نبود واحدهای فرآوری به سایر استانها منتقل و به اسم آنها به خارج از کشور صادر می شود، تولید کنسانتره به دلیل مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تولیدی با مشکل جدی مواجه است.

رویش بیش از یک هزار و 200 گونه گیاه دارویی در مراتع و مزارع کشاورزی آذربایجان غربی، برداشت سالانه 300 هزار تن ستگ ازمعادن گرانیت و تولید 60 درصد کنسانتره مورد نیاز کشور در استان از جمله دلایل مهم انتخاب این عناوین برای خوشه های صنعتی استان بود.

خوشه مبل، عسل ، خشکبار و دربهای ضد سرقت نیز از جمله پتانسیلهای آذربایجان غربی در تولید این محصولات در کشور بوده که باید برای ارتقای جایگاه و افزایش صادرات محصولات تولید شده خوشه های این صنایع کوچک نیز در آذربایجان غربی راه اندازی شود.

لزوم مطالعه عمیق و ریشه ای برای توسعه خوشه های صنعتی ضروری است

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استان از ظرفیت و پتانسیل های ویژه ای برای ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی برخوردار اســت و لازمه موفقیت در این امر نیز وجود اطلاعات و آمارهای شــفاف و همكاری تمامی نهادهای دست اندرکار می باشد.

علی اکبر عسکری با بیان اینكه الگوی توسعه استان آذربایجانغربی براساس کشــــاورزی محور شكل گرفته است، اظهار داشت: با توجه به تولید محصـــــولات کشـاورزی در استان، ایجاد و توسعه خوشه فرآوری محصـولات باغی در دستور کار قرار گرفت ولی با توجه به پتانســـیل های موجود در این زمینه به جایگاه مورد نظر نرسیده ایم.

وی با اشاره به لزوم مطالعه عمیق و ریشه ای در خصوص راهكارهای توسعه خوشه های صنعتی بر داشتن اطلاعات شفاف، جامع و دقیق از واحدهای شهرکها و نواحی صنعتی و خارج از آنها تاکید کرد و افزود: در جهت ایجاد خوشـه ها باید راهكارهایی مناسب جهت ارتباط موثر بین ذینفعان خوشه ها و عاملین آنها ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی از نبود اطلاعات شفاف از صنایع استان بعنوان مانعی در جهت تشكیل و توسعه خوشه ها نام برد و عنوان کرد: شناسایی قابلیت و ظرفیت ها در شهرکهای صنعتی از مهمترین وظایف توسعه خوشه ها می باشد.

عسکری با بیان اینكه در حال حاضر7 خوشه صنعتی در استان شناسایی شده است، اعلام کرد: با توجه به اتمام پروژه امكان سنجی توسعه خوشه بسـته بندی عسـل و صدور تائیدیه آن توسـط سـازمان صـنایع کوچك و شـهرکهای صـنعتی ایران، در مراحل آغازین برگزاری مناقصه و انتخاب عاملیت آن هستیم.

وی با اشاره به لزوم پرورش نیروهای متخصص جهت توسعه خوشه های صنعتی، از همكاری این شرکت با دانشگاهها و نهادهای مربوطه جهت برگزاری دوره های cda خبر داد و افزود: در همین راستا نیز دوره های مختلف آشنایی با مفهوم خوشـه های صنعتی توسط معاونت صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شده است.

افزایش توان رقابتی در بازار های هدف با پیاده سازی خوشه های صنعتی

معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از شـناسـایی خوشـه های صـنعتی در اســتان خبر داد و با بیان اینکه توسعه خوشه های صنعتی توان حضور در بازارهای هدف را افزایش می دهد.، گفت: پروژه توسعه خوشه عرقیات گیاهی و نقل و بیدمشـك در استان پیاده شده است.

حسین گشاده دل با بیان اینکه خوشه سنگهای تزئینی و خوشه فرآوری محصــــولات باغی نیز در حال حاضر در مرحله پیاده سازی هستند، اظهار داشت: پروژه امكان ســنجی خوشــه مبل نیز در دست اجرا بوده و خوشه خشــــكبار، خوشه دربهای ضد سرقت و خوشه بســته بندی عســـل از دیگر خوشه های شناسایی شده در استان محسوب می شوند.

وی یادآور شد: خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کســــــب و کار اطلاق می شود که در یك منطقه جغرافیایی و یك گرایش صـنعتی متمرکز شـده و با همكاری و تكمیل فعالیت های یكدیگر، به تولید و عرضـــه تعدادی کالا و خدمات می پردازند که از چالش ها و فرصت های مشــــترك برخوردارند.

معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی شناسایی و ساماندهی خوشه های صـنعتی را از جمله وظایف اصلی این معاونت دانسـت و افزود: از هیچ تلاشی در جهت شناسـایی و توسـعه خوشـه های جدید و پیاده سازی خوشه های در حال امکان سنجی و اجرا دریغ نمی کنیم.

به هر روی پیاده سازی خوشه های صنعتی در آذربایجان غربی ضمن ساماندهی مشاغل خانگی و صنایع کوچک، بهره گیری این واحدهای از تسهیلات و حمایتهای دولتی را افزایش داده و منجر به افزایش توان رقابتی در بازارهای هدف در مقایسه با محصولات سایر کشور می شود.

گزارش: الناز ملک زاده