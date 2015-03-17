به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار می رود هفته آینده کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در خصوص لایحه ای رای گیری کند که رئیس جمهور این کشور را پیش از انعقاد هرگونه توافقی با ایران مجاب به کسب تکلیف از کنگره می کند.

البته اوباما پیشتر تهدید کرده بود که این لایحه را به دلیل زیر سوال بردن اختیارات رییس جمهوری وتو خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای دموکرات این کمیته هنوز تاریخ مشخصی برای رای گیری در نظر گرفته نشده است.

اما به گفته «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا، لایحه مذکور می بایست طی هفته آتی و قبل از تعطیلی دو هفته ای کنگره به تایید این کمیته برسد.

در صورت تایید نهایی لایحه مذکور از سوی مجالس نمایندگان و سنای ایالات متحده، اجرای هرگونه توافق هسته ای با ایران به تایید کنگره منوط خواهد شد.

کنگره مهلتی ۶۰ روزه را برای بازنگری توافق احتمالی با ایران در نظر گرفته است.