به گزارش خبرنگار مهر، «قصه‌های شیفولی و نی‌‌نی» به کارگردانی صهبا صمدی و عباس صالحی فرد برای خردسالان ساخته شده است.

این مجموعه در ۲۶ قسمت ۷ دقیقه ای به تهیه کنندکی مرکز پویانمایی صبا تولید شده است و در آن هر قسمت موضوعی جداگانه دارد.

«قصه‌های شیفولی و نی‌‌نی» انیمیشنی آموزشی و سرگرم کننده است که با فضایی موزیکال و با ریتمی تند برای خردسالان ساخته شده است و به جای دیالوگ شخصیت ها بیشتر از شعر استفاده می کنند.

آهنگسازی این انیمیشن را آرمین رهبر و شاندیز مهرآبادی بر عهده دارند و شوکت حجت نیز مدیریت دوبلاژ را بر عهده داشته است.

این انیمیشن هر روز ساعت ۱۵:۴۵ روی آنتن می رود و تکرار آن ۷:۴۰ از شبکه پویا به پخش می‌رسد.