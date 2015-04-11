فرود ۵۰۰۰ قطعه فلامینگو در سواحل دریاچه ارومیه/افزایش آب دریاچه

به گزارش خبرنگار مهر، فلامینگو ازجمله پرندگان با ارزش حیاتی بالا و جزو پرندگان حمایت شده بوده که در سالهای گذشته از جمله مهمترین اجزای تنوع زیستی غنی پارک ملی دریاچه ارومیه بوده و با جمعیت های بالا در داخل دریاچه تا بیش از صد هزار قطعه نیز مشاهده می شد.

متاسفانه با بروز بحران در این دریاچه جمعیت پرنده نیز در داخل دریاچه به سرعت پایین آمده بطوریکه در داخل دریاچه تقریبا اثری از این پرنده مشاهده نشده و اکثرا به زیستگاههای دیگری از جمله تالابهای اقماری مجاور دریاچه پناه بردند.

جاری بودن آب شیرین در مصب رودخانه نازلو، شرایط مناسب زیستگاهی، امنیت مناسب و وفور و سهولت در دسترسی به غذا باعث شده که در طی چند سال اخیر فلامینگوها به داخل دریاچه ارومیه باز گردند که این امید را در دل دستداران حیات وحش زنده کرده است.

فلامینگو پرنده ای با پاهای دراز و منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده ، آبچر با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی به رنگهای سفید و صورتی است. این پرنده از ۹۰ سانتیمتر تا یک متر و نیم بلندی دارد و بیشتر فلامینگوها حلزون و گیاهان آبی می خورند.

این پرندگان به صورت دست جمعی و در دسته های چند هزارتایی زندگی و مهاجرت می کنند.در سالهای اخیر به علت بحران خشکسالی در دریاچه ارومیه اکثر تالابهای اقماری این دریاچه پذیرای این پرندگان زیبا هستند.

یک باور قدیمی: بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه نویدی بر احیای آن

پارک ملی دریاچه ارومیه در سال های پر آبی آن میزبان هزاران پرنده فلامینگو و پلیکان بود که در مسیر مهاجرت در این زیستگاه امن استراحت کرده و بعد از بازیابی توان و قوای جسمانی دوباره به مهاجرت خود ادامه داده و حتی تخم گذاری کرده و جوجه آوری نیز می کردند.

در سال های اخیر به دلیل افزایش غلظت نمک در آب دریاچه و به تبع آن کریستالیزه شدن و بلور بستن بال و پر پرندگان، دیگر این دریاچه میزبان هیچ پرنده ای نبوده است. اما اخیرا شاهد حضور هر چند کمتر این پرندگان مهاجر در دریاچه هستیم که این را باید به فال نیک گرفت.

بر اساس باورهای مردمان حاشیه دریاچه ارومیه بازگشت فلامینگو ها می تواند نوید بخش احیاء دریاچه ارومیه باشد و مردم اعتقاد دارند که دریاچه ارومیه در سالهای آینده به تدریج احیاخواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در پی بررسی های بعمل آمده و بازدید های میدانی صورت پذیرفته توسط اداره نظارت بر حیات وحش و آبزیان اداره کل جمعیتی نزدیک به ۴ الی ۵ هزار قطعه فلامینگو در روزهای اخیر در سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه و بیشتر در حوالی مصب رودخانه نازلو سکنی گزیده اند.

فرود ۵ هزار قطعه فلامینگو به سواحل دریاچه ارومیه

امید یوسفی با بیان اینکه با توجه به نزدیکی فصل لانه سازی و تخم گذاری پرنده احتمال جوجه آوری در محل یاد شده نیز می تواند وجود داشته باشد اظهارداشت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی در نظر دارد تا در روزهای آینده برای کشف محل های جدید جوجه آوری پرنده از سیستم های نوین از قبیل هلی کم با برد بالا استفاده کند همچنین افزایش میزان حضور نیروهای یگان حفاظت در محل های مورد تجمع پرنده نیز در دستور کار قرار دارد.

یوسفی ادامه داد: از آغاز خشکسالی ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه چند سالی بود که حضور هیچ فلامینگویی در این زیست بوم ارزشمند گزارش نشده بود ولی از سال گذشته شاهد بازگشت آنها به این منطقه هستیم.



وی یادآور شد: منطقه زیستی فلامینگوها هم اکنون منطقه ای باتلاقی بوده که امنیت لازم برای زیست این نوع پرنده را نیز به نوعی تامین می کند هر چند که کارکنان محیط زیست در انجام عملیات حلقه گذاری جوجه ها با سختی هایی مواجه هستند.

پارک ملی دریاچه ارومیه در سالیان پیش از بروز بحران خشکسالی ، میزبان هزاران هزار پرنده نظیر فلامینگو و پلیکان بود و حتی یکی از مهمترین مراکز جوجه آوری فلامینگو و سایر پرندگان در منطقه خاورمیانه به شمار می آمد.

ارتفاع دریاچه ارومیه ۵ سانتیمتر افزایش یافت

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به نقل از سایت این اداره کل در بازدید روز گذشته از وضعیت دریاچه ارومیه با بیان اینکه ارتفاع آب دریاچه ارومیه ۵ سانتی متر بالاتر آمده است گفت: با اقداماتی که درشش ماهه دوم سال گذشته در حاشیه دریاچه ارومیه آغاز شد و به لطف و عنایات خداوند در نزول رحمتش در اسفندماه گذشته و روزهای نخستین سال جدید، سطح تراز آب دریاچه ارومیه در روز بیستم فروردین ماه در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته پنج سانتی متر بالاترآمده است.

هادی بهادری با بیان اینکه این روند افزایشی در ۱۸ سال گذشته کم نظیر بوده است افزود: به رغم اینکه هنوز با سطح ترازاکولوژیک دریاچه بیش از ۳ متر و ۴۰ سانتی متر فاصله داریم ولی در مقایسه با افزایش ۵۵ سانتی متری سطح آب از ابتدای فصل زراعی این میزان افزایش قابل توجه بوده وشکرگزار عنایات خداوند هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین اظهار داشت: تثبیت وضعیت دریاچه در ۳ سال آغازین طرح احیاء از مهمترین اهداف برنامه جامع این ستاد است که در قالب ۹ پروژه اجرایی مستقل توسط دستگاههای اجرایی در استان از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است و امسال نیز باجدیت بیشتری ادامه خواهند یافت.

بهادری افزود: لایروبی انهار و تکمیل کانالهای اصلی و فرعی شبکه های آبیاری پایین دست سدها، رهسازی آب مازاد سدها،کنترل برداشتهای غیر مجاز واجرای طرح های آبیاری مردن و قطره ای در مزارع و باغات و همچنین مباحث زیست محیطی و کنترل و مقابله با انتشار ریزگردها از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه با توجه به فرارسیدن روزهای گرم سال و کاهش بارندگی ها، در تابستان با کاهش سطح اب دریاچه مواجه خواهیم شد خاطرنشان کرد:در سال همدلی و همزبانی و به منظور کمک به احیای دریاچه ارومیه باید دراقدامی همگانی و با مشارکت مردم و مسئولین نسبت به مدیریت مصرف آب و کاهش ۴۰ درصدی میزان مصارف آب اهتمام جدی انجام شود.

پارک ملی دریاچه ارومیه از مهمترین زیست بوم های کشور می باشد که متاسفانه در دهه گذشته دچار بحران کم آبی شده و در وضعیت بحرانی قرار دارد.