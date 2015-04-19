افشید قم با گسترش فولاد تبریز و شهرداری اردبیل همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال قم در مسابقات فوتبال پایه کشور حریفان خود را شناختند که در یکی از گروهها، تیم جوانان افشید قم برای صدرنشینی تلاش میکند.
تیم فوتبال افشید در رده سنی جوانان، یکی از ۲ نماینده قم در مسابقات فوتبال پایه کشور در مرحله پایانی است که بر این اساس باید با تیمهای گسترش فولاد تبریز، شهرداری اردبیل، سپیدرود رشت و پارسیان کرج مسابقه دهد.
افشید قم در حالی در این مسابقات شرکت میکند که در دور نخست مرحله گروهی در اراک به میدان رفت و پس از تیم آلومینیوم سازی این شهر به مقام دوم رسید تا جواز حضور در مرحله دوم را کسب کند.
مسابقات مرحله نهایی به صورت دورهای و تک بازی برگزار میشود و تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند وارد گردونه مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور در سال ۹۴ میشود و سایر تیمها به مسابقات استانی سقوط میکنند.
علاوه بر افشید، تیم فوتبال عقاب پردیسان نیز در این مسابقات به عنوان نماینده قم حضور دارد که با تیمهای نساجی مازندران، ستارگان گرگان و آرامش توس مشهد همگروه شده است.
در رده سنی نونهالان نیز ۲ تیم قمی به نامهای صبای قم و سیاه جامگان حضور دارند که باید در برابر حریفانی چون جاوید کاشان و مقاومت تهران مسابقه دهند تا یک تیم به لیگ برتر رده سنی نونهالان کشور راه پیدا کند.
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