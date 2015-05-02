طوفان مهردادیان بازیگر تئاتر، رادیو و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعالیتش در رادیو اظهار کرد: سال به سال دریغ از پارسال. مدیریت که عوض شد، ما منتظر اتفاقات خوب بودیم اما به ما گفتند منتظر نباشید و ماموریت جدید برای محدود کردن رادیو و تلویزیون است. اگر در مدیریت قبلی بی رویه یا با رویه شبکه‌ها زیاد شدند، این بار قرار است محدود شوند.

وی افزود: این اتفاقات به نظرم قدری عجولانه بود. شاید تلفیق شبکه‌ها اتفاق بدی نباشد، اما اکنون اساسا کارکرد برخی شبکه‌های رادیویی عوض می‌شود و این نوعی بی توجهی به سلیقه و ذائقه مخاطب است.

این بازیگر که اکنون در مینی سریال «دندون طلا» با میرباقری همکاری می‌کند، تأکید کرد: اکنون در رادیو نمایش دیگر هیچ برنامه زنده‌ای نداریم و همه تولیدی شده‌اند. در حالی که اساسا روح برنامه‌های رادیویی زنده بودنشان است و ارتباطی که با شنونده‌ها دارند. وقتی شنونده نتواند همزمان با پخش با برنامه‌ها ارتباط برقرار کند و صدای خودش شنیده نشود، رغبت او نسبت به برنامه‌ها کاسته خواهد شد. این گونه شور استودیو کم می‌شود.

مهردادیان با بیان اینکه اکنون گاهی نمایشی با حضور او در رادیو نمایش ضبط می‌شود، درباره دیگر فعالیت‌های رادیویی‌اش توضیح داد: حتما اگر از کارهای فعلی‌ام فارغ شوم، پیش آقای سیفی مدیر جدید رادیو جوان می‌روم. ما قبلا هم با او در گروه ورزش و سرگرمی کار می‌کردیم. او جزو مدیرانی است که همه از بازگشتش به رادیو جوان خوشحال هستند.

وی در پایان گفت: سیفی قبل از اینکه مدیر باشد با بچه‌ها دوست و همکار بود و تأثیر این امر در برنامه‌ها نیز به چشم می‌خورد و آثار خون و روح داری پخش می‌شد. امیدوارم باز هم این خون و روح به برنامه‌ها برگردد.