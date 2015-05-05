موافقت با عرضه و ساخت سه فیلم در شبکه نمايش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ۱۳ اردیبهشت شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم‌های «کی داده کی گرفته؟» به تهیه‌كنندگی مشترک سیدعلی خوش‌نشین و وحید غریبلو و به کارگردانی علیرضا شاه حسینی و «شهری که نمی‌خوابد» به تهیه‌كنندگی سیدامیر سیدزاده و کارگردانی حسن آخوندپور موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه هفت عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

موافقت با ساخت یک فیلم در شبکه نمایش خانگی

جلسه ۱۳ اردیبهشت شورای پروانه نمایش خانگی نیز با حضور اکثر اعضا برگزار شد و در آن با ساخت فیلم‌ «پلکان مرگ» به تهیه‌کنندگی مشترک جمال گلی و امید امین نگارشی و به کارگردانی ابراهیم ایرج زاده موافقت شد.