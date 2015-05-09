به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه حجت الاسلام حمید رسایی در مراسم یادواره شهدای محلات شهرستان ری که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و اقشار مختلف مردم برگزار شد با اشاره به ضرورت برگزاری مراسم یادواره شهدا در کشور اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا امروز یک ضرورت برای کشور محسوب می شود زیرا زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا در گسترش و تعمیق فرهنگ شهادت مهم و اساسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت که شهدا به برگزاری یادواره نیازی ندارند بلکه این ما هستیم که به یادواره های شهدا نیازمندیم به همین خاطر نباید در این راستا منتی بر سر شهدا گذاشت.

وی عزت و اقتدار کنونی نظام اسلامی را مرهون جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: شهدا برای حفظ و پاسداری از اسلام ناب محمدی و ارزش های والای انقلاب اسلامی جان خود را نثار کردند و عزت و اقتدار نظام اسلامی را رقم زدند.

رسایی اضافه کرد: مردم باید توجه داشته باشند که آنچه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سایر کشورها متمایز کرده است، حاکمیت دین مبین اسلام، محبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و احیاء کردن اسلام است.

نائب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف جهان گسترش پیدا کرده است گفت: امروز به برکت خون مطهر شهدا، کشورهای مختلف جهان از جمهوری اسلامی ایران الگو می گیرند به طوری که در کنار کشورهایی نظیر یمن، عراق، سوریه،مصر، بحرین و غیره تمام آزادگان جهان، ایران را به عنوان یک الگو می دانند.

وی ادامه داد: اگر امروز ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در میان آزادگان جهان گسترش پیدا کرده است، به برکت جانفشانی شهداست که با نثار خون مطهرشان درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود داشتن رهبری مقتدر، بصیر و توانمند را یکی دیگر از دلایل عزت و سربلندی نظام اسلامی در جهان عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوران رهبری شان توانستند آرمان ها و اهداف شهدا را پیگیری کنند به طوری که دوستان امام راحل، دوستان رهبری و دشمنان امام دشمنان ایشان به حساب می آیند که این امر یک شاخص مهم در این زمینه است.

این مسئول مقاومت و ایستادگی ملت ایران را یکی دیگر از عوامل موفقیت نظام اسلامی از زمان پیروزی تاکنون دانست و یادآور شد: ملت ایران بیش از ۳۶ سال با تکیه بر هدایت های مقام معظم رهبری بر روی اصول و آرمان های انقلاب ایستاده اند و همین مقاومت و پایداری سبب شده است تا جمهوری اسلامی ایران در جهان تأثیرگذار باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موضوع بصیرت را در کشور بسیار مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: بصیرت موضوعی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد اما باید توجه داشت که بصیرت به این معنا نیست که رهبری موضوعی را بیان کنند و بعد ما به سراغ انجام دادن آن برویم بلکه باید وقتی رهبری موضوعی را تببین فرمودند و ابعاد و شاخص‌های آن را مطرح کردند ما آن را پیگیری و اقدام کنیم.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد مذاکرات هسته ای تأکید فرمودند که باید جزییات مذاکره به مردم گفته شود اما با گذشت بیش از ۳۲ روز هنوز این مطالبه رهبری که مصداق همدلی و همزبانی است محقق نشده است.