محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه در حوزه گردشگری خراسان شمالی ظرفیت های بسیاری وجود دارد كه سرمایه گذاران را برای ورود به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علاقمند می كند، افزود: این درحالی است كه فرآیندهای نظام اداری و موانع موجود در سرمایه گذاری این قشر را دچار سردرگمی می كند.

وی یكی از راهكارهای توسعه گردشگری استان را آشنایی مردم با مسائل گردشگری دانست و گفت: علاوه بر شناخت استان و جاذبه های آن به مسافران باید به خود مردم خراسان شمالی نیز جاذبه های گردشگری را معرفی كنیم.

این مسئول اظهار داشت: اگر به گردشگری به عنوان یك صنعت برای توسعه استان نگاه كنیم به طور حتم مشكلات و موانع زیادی از استان در این حوزه رفع خواهد شد و در این راستا باید تلاش كنیم تا خراسان شمالی به عنوان صنعت گردشگری به كشور معرفی شود.

سویدانلویی مشاركت و همكاری همه دستگاه های اجرایی استان را در توسعه گردشگری موثر دانست و گفت: اصحاب رسانه نیز با معرفی جاذبه ها و نقاط دیدنی استان می توانند در جذب گردشگر و سرمایه گذار نقش آفرین باشند.

وی افزود: با كمك بخش دولتی و خصوصی نیز می توان كمبود زیرساخت های بخش گردشگری را تا حد زیادی رفع كرد هر چند که در این زمینه در سال های اخیر مساعدت های دولتی کاهش داشته است.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح كرد: خراسان شمالی جزو استان هایی محسوب می شود كه امنیت بالایی دارد و ظرفیت و زمینه های جذب گردشگر و مسافر در آن به میزان چشمگیری وجود دارد.