به گزارش خبرگزاری مهر، سي و دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم از روز ۲۵ ارديبهشت ماه مقارن با شب مبعث پيامبر اسلام (ص) آغاز مي شود و همزمان شبكه راديو قرآن با پخش زنده مراسم افتتاحيه اين مسابقات به صورت زنده و مستقيم از محل سالن سران كشورهاي اسلامي همراه شنوندگان و مخاطبان خود خواهد بود.

پخش زنده كل مسابقات

همچنين تمامي بخشها و مراحل اين دوره از مسابقات اعم از مقدماتي، نيمه نهايي، نهايي (فينال) از ساعت ۱۶ لغايت ۲۲ و مراسم اختتاميه به صورت زنده پخش خواهد شد.

پخش مستقيم ديدار شركت كنندگان، هيئت داوران و جامعه قرآني كشور با مقام معظم رهبري نيز در دستور كار راديو قرآن قرار دارد.

بنابر اين گزارش، برنامه هاي جانبي اين دوره از مسابقات از جمله همايش پژوهشهاي قرآني و نيز همايش بانوان فعال قرآني نيز توسط راديو قرآن در قالب برنامه توليدي آماده و پخش خواهد شد.

از ديگر برنامه هاي راديو قرآن براي پوشش گسترده و كامل اين دوره از رقابتهاي قرآني، استقرار دو استوديو در محل برگزاري مسابقات است كه يكي در قسمت صحن شرقي سالن و ديگري در داخل سالن برگزاري مسابقات و نزديك به محل اجراي متسابقان است.

گروه اطلاع رساني راديو قرآن براي پوشش كامل اين مسابقات همچنين يك فضاي تحليل توصيفي و كارشناسي تلاوت در نظر گرفته است كه با حضور محمدرضا پورمعين و نصرت الله عارف حسيني در محل سالن مسابقات همراه خواهد بود. در بخش صحن شرقي نيز مهدي صفري مجري برنامه راديو قرآن است.

برگزاري مسابقه و گفت و گو با مسئولان حاضر در مسابقات، استادان و كارشناسان در حوزه فعاليت هاي قرآني به ويژه حفظ و قرائت قرآن كريم، ارائه گزارش و اعلام اخبار اين رقابت ها، از ديگر برنامه هاي راديو قرآن همزمان با سي و دومين دوره مسابقات بين المللي قرآن است.

ارايه گزارش به تمامي شبكه هاي راديويي با محوريت راديو قرآن

ارائه گزارش لحظه به لحظه از جريان مسابقات توسط گزارشگران راديو قرآن به شبكه هاي مختلف راديويي در طول برگزاري مسابقات و برقراري ارتباط زنده با برنامه ها در شبكه هاي راديويي به منظور تشريح و اطلاع رساني برنامه هاي مختلف اين رقابت ها نيز در دستور كار راديو قرآن به عنوان شبكه محور و هماهنگ كننده تمامي شبكه هاي راديويي در زمينه پوشش رقابت هاي بين المللي قرآن كريم قرار دارد.

اپليكيشن صداي قرآن در اختيار عموم علاقه مندان

همچنين دومين تجربه راديو قرآن در عرصه اطلاع رساني در حوزه فضاي مجازي و چندرسانه اي نيز از طريق اپليكيشنهاي موبايلي در اين دوره از مسابقات انجام خواهد شد.

در اين بخش اپليكيشين "صداي قرآن" كه پيشتر همزمان با مسابقات سراسري قرآن در تبريز افتتاح و در اختيار قرآن دوستان قرار گرفته بود، اينبار با ايجاد تغييراتي در نما و نوع كاربري در قالبي زيبا و جذاب آماده براي ارائه خدمات اطلاع رساني در حوزه هاي فيلم، صوت، عكس و متن از جريان مسابقات بين المللي قرآن است.

علاقه مندان براي دانلود اين نرم افزار كاربردي با حجم كم و نصب آسان، و اطلاع لحظه به لحظه از آخرين برنامه هاي اجرا شده در متن و حاشيه مسابقات بين المللي قرآن مي توانند به نشاني اينترنتي سايت راديو قرآن مراجعه نمايند.