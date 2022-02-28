به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن؛ مهندس رضا درویش، مدیر کمیته تبلیغات و فضای مجازی جشنواره صد در این باره گفت: اپلیکیشن صد با هدف تعامل و ایجاد دسترسی بهتر مخاطبان و شرکت کنندگان جشنواره صد به اطلاعات شبکه، در مرحله طراحی است و به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: تمام امکانات سایت شبکه رادیویی قرآن روی آن پیاده سازی شده و شنوندگان میتوانند با نصب این نرم افزار موبایلی از امکانات آن بهره مند شوند.
درویش با اشاره به قابلیتهای این اپلیکیشن تصریح کرد: انتشار آخرین اخبار جامعه قرآنی، ایجاد پایگاه و بانکهای صوتی تخصصی از (شاهکارهای تلاوت، ابتهال، تواشیح) و … از قابلیتهای این اپلیکیشن است.
مدیر گروه فضای مجازی رادیو قرآن خاطر نشان کرد: بخش ویژه این نرم افزار، جشنواره صد میباشد که شرکت کنندگان میتوانند، آثار خود را در آن بارگذاری و ارسال نمایند و به این ترتیب از اسامی برندگان مسابقه و قرعه کشیها مطلع گردند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته اپلیکیشن صد رادیو قرآن، در دوره بعدی جشنواره آماده خواهد شد.
مدیر کمیته تبلیغات و فضای مجازی جشنواره صد خبرداد:
رونمایی از اپلیکیشن صد رادیو قرآن در بهار سال آینده
رضا درویش، مدیر کمیته تبلیغات و فضای مجازی جشنواره صد و مدیرگروه فضای مجازی رادیو قرآن، از ساخت و طراحی نرم افزار تخصصی موبایلی ویژه مخاطبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن؛ مهندس رضا درویش، مدیر کمیته تبلیغات و فضای مجازی جشنواره صد در این باره گفت: اپلیکیشن صد با هدف تعامل و ایجاد دسترسی بهتر مخاطبان و شرکت کنندگان جشنواره صد به اطلاعات شبکه، در مرحله طراحی است و به زودی راه اندازی خواهد شد.
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