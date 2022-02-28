رونمایی از اپلیکیشن صد رادیو قرآن در بهار سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن؛ مهندس رضا درویش، مدیر کمیته تبلیغات و فضای مجازی جشنواره صد در این باره گفت: اپلیکیشن صد با هدف تعامل و ایجاد دسترسی بهتر مخاطبان و شرکت کنندگان جشنواره صد به اطلاعات شبکه، در مرحله طراحی است و به زودی راه اندازی خواهد شد.



وی افزود: تمام امکانات سایت شبکه رادیویی قرآن روی آن پیاده سازی شده و شنوندگان می‌توانند با نصب این نرم افزار موبایلی از امکانات آن بهره مند شوند.



درویش با اشاره به قابلیت‌های این اپلیکیشن تصریح کرد: انتشار آخرین اخبار جامعه قرآنی، ایجاد پایگاه و بانک‌های صوتی تخصصی از (شاهکارهای تلاوت، ابتهال، تواشیح) و … از قابلیت‌های این اپلیکیشن است.



مدیر گروه فضای مجازی رادیو قرآن خاطر نشان کرد: بخش ویژه این نرم افزار، جشنواره صد می‌باشد که شرکت کنندگان می‌توانند، آثار خود را در آن بارگذاری و ارسال نمایند و به این ترتیب از اسامی برندگان مسابقه و قرعه کشی‌ها مطلع گردند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته اپلیکیشن صد رادیو قرآن، در دوره بعدی جشنواره آماده خواهد شد.