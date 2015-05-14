توجه به نیازهای انسانی در معماری مورد غفلت است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مطلبی ظهر پنج شنبه در اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار تصریح کرد: در یک اثر معماری سه عنصر معمار، کارفرما و مصرف کننده نقش کلیدی دارند و اغلب از نقش کارفرما غفلت می شود.

وی با اذعان به اینکه معمار الگوهای ذهنی داشته وبر اساس آن اقدام به ساخت می کند، اضافه کرد: در واقع این نوع نگاه معمار است که یک اثر معماری را خلق می کند و به فراخور معنایی که معمار قائل است به آن معنی می بخشد.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران تفاوت معماران را در تفاوت نگاه به طبیعت و انسان دانست و گفت: برخی معماران به معماری کاربردی، برخی طبیعت محور و برخی ایده آل گرا توجه دارند.

مطلبی از جمله عوامل تاثیر گذار در پایداری ساختمان ها را همین نگاه متفاوت به انسان و طبیعت برشمرد و تصریح کرد: در طول تاریخ بشریت مشاهده شده است که چه ساختمان هایی پایداری دارند و کدام یک پایدار نیستند.

وی با ذکر مثالی به کپر نشین های کویر ایران اشاره کرد که با وجود صرف هزینه های میلیاردی برای احداث ساختمان در کویر از آن ها استفاده نمی شود.

سخنران ویژه اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار از جمله دلایل بروز این اتفاق را بی توجهی به انسان و نیازهای انسانی دانست و افزود: ضروری است در هنر معماری به دو مقوله نیازها و محدودیت های محیطی به صورت ویژه توجه شود.

مطلبی نیازهای انسان را از دسته نیازهای فیزیولوژیک تا زیبا شناسی یادآور شد و گفت: هستند ساختمان هایی که به نیازها بی توجه اند و کاربر در آن احساس تعلق ندارد.

استاد دانشگاه های تهران با اشاره به اظهارات یکی از نظریه پردازان معماری تصریح کرد: در واقع بشر در وضعیت فعلی ساختمان هایی به غایت بهداشتی می سازد اما به آن احساس تعلق ندارد.

وی معتقد است نیاز انسان زمانی در تعادل است که با پیوند با طبیعت و محیط زیست باشد و از جمله موضوعاتی که امروز یک دغدغه جدی در معماری است تخریب محیط زیست است.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران معتقد است در وضعیت فعلی اکثر خسارات محیط علاوه بر فرایند استفاده از فضا تخریب آن است.

مطلبی تاکید کرد: این در حالی است که معماری بومی و حتی سنتی به این مقوله توجه دارد و از اولین گام از انتخاب مصالح به بازگشت به چرخه طبیعت و پیوند با آن توجه نشان می دهد.

استاد دانشگاه تهران با اذعان به اینکه اگر طبیعت از بین برود نیازهای ما پاسخ نمی گیرد، اضافه کرد: باید احساس تعلق مکانی در معماری رعایت شده و توسط معماران مورد توجه باشد.