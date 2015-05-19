حوزه محل تفقه در دین است/ لزوم توجه به فقه، عقاید و اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار اعضای شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان با بیان اینكه حوزه علمیه مشهد از جهت انتساب به امام رضا(ع) دارای اهمیت ویژه‌ای است، اظهار داشت: بحمدالله این حوزه با وجود و همت آیت‌الله واعظ طبسی، این عظمت و جایگاه را حفظ خواهد كرد.

وی با بیان اینكه دلیل دیگر جایگاه والای این حوزه، حضور علما و بزرگانی است كه در این حوزه مشغول تعلیم و تعلم بوده‌اند، گفت: زمانی كه در مشهد مشغول تحصیل بودم، در محله سرشور دو مجتهد جامع الشرایط، مرحوم جاج رمضانعلی آخوند و حاج سید حسن برسی كه از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودند، حضور داشتند كه محله‌های پایین و بالاخیابان همگی از شاگردان آنها بودند كه در دوره‌های بعدی مرحوم سیدیونس اردبیلی و بعد از ایشان مرحوم میلانی در این حوزه حضور داشتند.

آیت‌الله وحیدخراسانی با اشاره به نقش انس با قرآن كریم در حوزه‌های علمیه افزود: حوزه‌های علمیه محل تفقه در دین است و باید در آن به فقه، منطق فهم دین، عقاید و اخلاق توجه شود.

وی با استناد به آیه «فلولا نفر من كل فرقه لیتفقهوا فی الدین» افزود: پس از تفقه در دین و عقاید و اخلاق و فراگیری این علوم توسط طلاب، باید به تبلیغ این دین مبین بپردازند و تبلیغی كه ناشی از تفقه در دین باشد، تبلیغی كامل و راهگشاست.

این مرجع تقلید یادآور شد: قرائت دعای عهد و سوره یس به طور مداوم و هر روز بركات زیادی خواهد داشت و خواندن این دو بی شك وجودتان را كیمیا می كند.

آیت‌الله وحیدخراسانی در پایان خطاب به اعضای شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان اظهار داشت: می‌خواهم هدیه‌ای به شما بدهم، حال كه زائر كریمه اهل بیت(ع) هستید اگر می‌خواهید حوائجتان بر آورده شود، به محض ورود به مشهد مقدس به زیارت حضرت رضا(ع) بروید و به نیابت از پدر بزرگوارشان حضرت موسی ابن جعفر(ع) آن حضرت را زیارت كنید و پس از آن دو ركعت نماز بالای سر آن حضرت بخوانید و این زیارت را به خواهرشان حضرت معصومه(ع) هدیه کنید.