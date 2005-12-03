بهاي طلا به بالاترين سطح 23 سال اخير رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، بهاي طلا در بازارهاي جهاني به بالاترين سطح 23 سال اخير و بهاي نقره نيز به بالاترين سطح 18 سال گذشته رسيد.

براين اساس، بهاي هر اونس طلا با افزايش جهشي در بازار نيويورك در روز جمعه به 503 دلار رسيد و هر اونس نقره نيز به 8.5 دلار رسيد كه از سال 1987 تاكنون بالاترين رقم محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، در حاليكه بهاي هر اونس طلا در بازار نيويورك در روز چهارشنبه 494 دلار بود، اين رقم طي روز گذشته به بيش از 500 دلار رسيد كه بالاترين رقم طي 23 سال گذشته بوده است.

در حاليكه كارشناسان بين المللي علت صعود ناگهاني بهاي طلا طي چند هفته اخير را دلال بازي، افزايش تورم ناشي از تداوم قيمتهاي بالاي نفت خام، و عوامل رواني مي دانند، بهاي ديگر فلز گرانبها يعني نقره نيز به بالاترين سطح خود طي 18 سال گذشته رسيد.

بر پايه اين گزارش، كارشناسان بين المللي روند صعودي قيمت طلا را "غير قابل توقف" مي دانند؛ قيمت طلا از سال 2001 تاكنون تقريبا دو برابر شده است و از هر اونس 254 دلار به بيش از 500 دلار رسيده است و فقط طي سال جاري بيش از 15 درصد رشد كرده است.

در همين حال كارشناسان صنعت طلا پيش بيني مي كنند بهاي هر اونس طلا تا پايان سال 2005 به بيش از 512 دلار نيز برسد و حتي برخي نيز معتقدند بهاي طلا ممكن است در سال 2006 از ركورد 850 دلاري سال 1980 نيز فراتر رود.

اين گزارش حاكي است، سرمايه گذاران در بازارهاي جهاني به علت افزايش فشارهاي تورمي ناشي از كسري تجاري آمريكا، در حال جايگزين ساختن طلا به جاي ارزهايي همچون دلار هستند، كه روز به روز در حال كاهش ارزش مي باشد.

