به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ۳ خرداد در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد و در ابتدای آن مجتبی آقایی دبیر نخستین مسابقه سراسری عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضای شهری» به ایراد سخنانی پرداخت. وی پیشنهاد معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی را به عنوان ایده اولیه شکلگیری این مسابقه ذکر کرد و گفت: عکاسی برشی از واقعیت و کاریکاتور هم نقد با استفاده از بیانی طنز است از این رو این ۲ عرصه هنری میتوانند فضای شهری را به خوبی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه مسابقه عکس و کاریکاتور نقد بنا و فضای شهری در آینده پر رنگتر و تأثیرگذارتر باشد، تأکید کرد: عکسها و کاریکاتورهایی که در این راستا خلق شدهاند، اسنادی با اهمیت هستند که امیدارم این اسناد بتوانند اسنادی برای نقد و پژوهش تلقی شوند.
در ادامه این مراسم تصاویری با عنوان «حکایت خرمشهر» در ۲ قسمت پخش شد که در آن سخنانی از جاسم غضبانپور، امیرعلی جوادیان و سعید صادقی از عکاسانی که وقایع اشغال و آزادسازی خرمشهر را ثبت کرده بودند و همچنین ناصر پلنگی نقاش و مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست که در آثار خود به این موضوع پرداخته بودند، پخش شد.
در سخنانی که در این تصاویر پخش شد، هر کدام از هنرمندان مدنظر به خاطراتی از اشغال و آزادسازی خرمشهر و نحوه حضور خود در این وقایع پرداختند. ناصر پلنگی در خاطرات خود به حضور خود و همسرش در شهر خرمشهر و اسکان یک ماهه آنها در مسجد این شهر اشاره کرد. همچنین مسعود شجاعی طباطبایی نیز از خلق آثار کاریکاتور خود بر دیوارهای شهر خرمشهر در زمان اشغال این شهر توسط رژیم بعثی عراق سخن گفت.
سپس با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی از جاسم غضبانپور، امیرعلی جوادیان، سعید صادقی، ناصر پلنگی و مسعود شجاعی طباطبایی قدردانی شد و با حضور این هنرمندان کیک افتتاح نمایشگاه نخستین مسابقه سراسری عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضای شهری» بریده شد.
بخش پایانی این مراسم نیز به گرفتن عکس یادگاری حاضران در مراسم و افتتاح نمایشگاه این مسابقه اختصاص داشت.
در مسابقه عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضاهای شهری»
هنرمندان راوی اتفاقات خرمشهر تجلیل شدند/ اسکان یک نقاش در مسجد
در افتتاح نمایشگاه عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضای شهری» از هنرمندانی که در آثارشان به موضوع جنگ خرمشهر پرداخته بودند، قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ۳ خرداد در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد و در ابتدای آن مجتبی آقایی دبیر نخستین مسابقه سراسری عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضای شهری» به ایراد سخنانی پرداخت. وی پیشنهاد معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی را به عنوان ایده اولیه شکلگیری این مسابقه ذکر کرد و گفت: عکاسی برشی از واقعیت و کاریکاتور هم نقد با استفاده از بیانی طنز است از این رو این ۲ عرصه هنری میتوانند فضای شهری را به خوبی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
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