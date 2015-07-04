۷۳ هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

محممدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز فصل خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی در نیمه خردادماه تاکنون در مجموع بیش از ۷۳ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

وی با بیان این که خرید تضمینی گندم از کشاورزان خراسان شمالی با نرخ هر کیلوگرم هزار و ۱۵۵ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیر مفید دو درصد صورت می گیرد، اظهار کرد: امسال ۱۴ مرکز خرید گندم در خراسان شمالی فعال است.

سهرابی اضافه کرد: در قبال خرید این میزان گندم از کشاورزان خراسان شمالی تاکنون ۳۳۴ میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده و همچنین ۴۰۰ میلیارد ریال از مطالبات آنها نیز باقی مانده که به زودی به حساب های کشاورزان خراسان شمالی در بانک کشاورزی واریز می شود.

به گفته وی بر این اساس تاکنون ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان گندم کار استان که مازاد تولید خود را به شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی تحویل داده اند پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز در حال پرداخت است.

سهرابی در ادامه با اشاره به این که امسال ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی زیر کشت گندم قرار دارد، افزود: پیش بینی می شود از این سطح ۳۰۰ هزار تن گندم برداشت و از این میزان گندم برداشتی در مجموع بیش از ۱۵۵ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان استان خریداری شود.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی در خاتمه گفت: پارسال ۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده بود.