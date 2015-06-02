روایت ربیعی از انصراف ۱۰۰هزار نفر از کار/ حاضر به کار سخت نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، وجوه مختلف فرهنگی در وزارت تعاون، کار و رفاه را مورد بررسی قرار داد و گفت: مردم فکر می کنند وزارت کار فقط وزارتخانه اقتصادی است، در حالی است که این وزاتخانه با وجود دو سازمان مهم مثل تامین اجتماعی و بهزیستی تاثیر بسیار زیادی در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد و آثار فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه بسیار زیاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: اردیبهشت امسال به مناسبت روز کارگر خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و نکاتی در مورد فعالیت های وزارتخانه در حوزه فرهنگی و عدالت ارائه کردم و خوشبختانه معظم له به صحبت های ما بسیار حساس بودند و افتخاری بود برای من که در حضور ایشان بحث هایی در خصوص عملکرد وزارتخانه در حوزه فرهنگی داشته باشم.

وی تصریح کرد: معتقدیم در خصوص برنامه های فرهنگی باید تحلیل گفتمانی داشته باشیم که بر همین اساس تدوین پروژه های تحقیقاتی را از طریق موسسه مطالعاتی تامین اجتماعی پایه ریزی کرده ایم.

ربیعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه دو وجه ارتباطی با فرهنگ دارد، یک بخش ایجابی و یک بخش سلبی که در بخش ایجابی با فرهنگ کار، تعاون و فرهنگ رفاه موضوعیت کار داریم. وی موضوع عدم وجود فرهنگ کار در بین بیکاران جامعه را یکی از موضوعات مربوط به حوزه فرهنگ کار دانست و گفت: به طور مثال از ۳۰۰ هزار ایرانی بیکار که در سال ۹۳ برای کار معرفی شدند بیش از ۱۰۰ هزار نفر به علت اینکه شغل را نمی پسندیدند حاضر به کار نشدند. در واقع فرهنگ آنها با فرهنگ کار تفاوت داشت و نوع نگاه آنها فرق می کرد.

وزیر کار گفت: خوشبختانه تغییرات مهمی در نوع نگاه به کار ایجاد کردیم و هم اکنون تغییر در نوع نگاه به کار و تغییر در فرهنگ مصرف نیز به وجود آمده است. ربیعی خاطر نشان کرد: متاسفانه ما در فرهنگ کار دچار ضعف های بسیاری هستیم، در بحث بهره وری و نسبت آن با فرهنگ نیز مشکلات متعددی وجود دارد، هم اکنون وجه فرهنگ، جایی در حوزه کار ندارد و ایرانیان حاضر نیستند کارهای سخت انجام دهند، نگاه به تولید نیز ضعیف است، نگاه به زمان و کار گروهی هم مناسب نیست.

وی ادامه داد: ما در گسترش فرهنگ تعاون نیز مشکل داریم و به همین دلیل خیلی ها می گویند تعاون رشد نمی کند مگر اینکه این فرهنگ را باور داشت. بحث نشاط اجتماعی نیز از موضوعاتی است که مورد توجه است و مرتبط با فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه است. ما به این مقوله هم توجه ویژه داریم، زیرا معتقدیم وجود نشاط اجتماعی امید به آینده و نشاط جمعی را در پی خواهد داشت.

ربیعی تصریح کرد: سه موضوع فرهنگ تعاون، فرهنگ کار و فرهنگ رفاه از موضوعات ایجابی است که مورد توجه است. البته با همکاری صدا و سیما در راستای فرهنگ سازی کارهایی انجام شده که به ساخت برنامه های نمایشی و ساخت سریال و فیلم که از صدا و سیما نیز پخش شد می توان اشاره کرد.

وزیر کار بیان داشت: برای سال ۹۴ آموزش مهارت آموزی، مهارت کار با یکدیگر، اخلاق کار را در اجرای برنامه ها خواهیم داشت. همچنین در کنار این دسته از آموزشها، اخلاق کار را نیز رواج داده ایم و سازمان فنی حرفه ای نیز فعالیت های چشمگیری در این خصوص داشت.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۲ میلیون نفر زن سر پرست خانوار وجود دارد. حدود ۲۰۰ هزار نفر از این زنان تحت پوشش قرار نهادهای حمایتی قرار دارند. از طرف دیگر ما در آینده با زنان مجرد سالمند روبرو هستیم که این مسئله آثار فرهنگی در جامعه خواهد داشت. ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحصیلات ابتدایی دارند و ۱۰ میلیون نفر نیز تا سیکل تحصیل کرده اند که به این ترتیب ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران بی سواد و کم سواد هستند.