  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۳:۱۰

بازپرسی از نخست وزیر رومانی به اتهام فساد مالی

بازپرسی از نخست وزیر رومانی به اتهام فساد مالی

دادستان‌های رومانی، ویکتور پونتا نخست وزیر این کشور را در رابطه با اتهامات جعل اسناد، فرار از پرداخت مالیات و پولشویی، مورد بازپرسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پرونده ویکتور پونتا که توسط آژانس مبارزه با فساد (DNA) پیگیری می‌شود به زمان فعالیت نخست وزیر رومانی به عنوان وکیل در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بر می‌گردد.

کلاوس یهانیس، رییس جمهوری رومانی از نخست وزیر این کشور خواسته تا استعفا دهد اما نخست وزیر رومانی هرگونه تخلفی را رد کرده و می گوید تنها پارلمان این کشور اختیار برکناری وی را دارد.

این در حالی است که طبق قوانین رومانی، رئیس جمهور نمی‌تواند بدون تایید پارلمان نخست وزیر را برکنار کند؛ پارلمان رومانی نیز در کنترل حزب چپ میانه سوسیال دموکرات ویکتور پونتا و متحدانش است.

رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که وی به استفاده از فاکتورهای جعلی یک شرکت حقوقی برای خرید دو آپارتمان لوکس و خودروی گران قیمت متهم شده است.

آژانس مبارزه با فساد (DNA) در ماه‌های اخیر چندین شخصیت شناخته شده از جمله وزرای دولت سابق، دست اندرکاران رسانه‌ها، قضات و دادستان‌ها را بازداشت کرده که تحقیقات در باره آنها ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2768478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها