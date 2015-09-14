۲۰۰ میلیارد «جنیه»، فاکتور فساد مالی مصر در یک سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شام پرس، «عاصم عبد المعطی» رئیس مرکز شفافیت سازی و مبارزه با فساد مصر، اعلام کرد: فساد مالی مصر در یک سال، مبلغی نزدیک به ۱۷۰ الی ۲۰۰ میلیارد جنیه مصری (حدود ۲۶۰ میلیون دلار) بوده است که این مبلغ یک چهارم میزان بودجه عمومی مصر است.

وی افزود: ما نیازمند یک تحول قانونی هستیم تا قوانینی را که منجر به فساد مالی می شود لغو کند، دستگاه های نظارتی باید برای مبارزه با فساد مستقل عمل کنند. در این بین، استناد به برخی قوانین خاص که استفاده از آنها چهل سال است به تعویق افتاده، ضروری به نظر می رسد.

عبدالمعطی در رابطه با فساد حاکم بر مصر گفت: فساد در مصر به یک وزیر یا دو وزیر ختم نمی شود بلکه مانند تورعنکبوتی است که در دستگاه های اداری دولت مانند شرکت های محلی، شرکت های بخش دولتی، مشاغل خرد و شرکتهای سهامی عام رخنه کرده است. اینها به هم مرتبط هستند.

وی همچنین تصریح کرد: دولت مصر فقط با راس فساد مقابله می کند در حالی که ریشه های فساد را می توان در میان برخی تشکل ها، وکلای وزارت خانه ها، مدیر کل ها و رؤسای اعضاء هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز جستجو کرد.