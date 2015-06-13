حملات هوایی سعودی به صنعاء و حجه/ اصابت ۴۶ موشک به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن منطقه «بنی معاذ» در صنعاء را در ۴ نوبت بمباران کردند.

المیادین نیز گزارش داد که عربستان سعودی مناطق «المداحشه» و «وادی بن عبدالله» و گمرک حرض در استان مرزی حجه را هدف حملات خود قرار داد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن پایگاه «نهوقه» در نجران عربستان سعودی را هدف حملات خمپاره ای و توپخانه ای قرار دادند.

این نیروها همچنین با ۴۶ فروند موشک پایگاه های «العین الحاره»، «الخوبه»، «السوده» و ایستگاه گاز در عربستان سعودی را هدف قرار دادند.