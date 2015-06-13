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۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۰۶

اخبار امنیتی یمن؛

حملات هوایی سعودی به صنعاء و حجه/ اصابت ۴۶ موشک به عربستان

حملات هوایی سعودی به صنعاء و حجه/ اصابت ۴۶ موشک به عربستان

حملات هوایی عربستان سعودی به استان های صنعاء و حجه و اصابت ۴۶ فروند موشک ارتش یمن به عربستان سعودی از جمله خبرهای امنیتی یمن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن منطقه «بنی معاذ» در صنعاء را در ۴ نوبت بمباران کردند.

المیادین نیز گزارش داد که عربستان سعودی مناطق «المداحشه» و «وادی بن عبدالله» و گمرک حرض در استان مرزی حجه را هدف حملات خود قرار داد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن پایگاه «نهوقه» در نجران عربستان سعودی را هدف حملات خمپاره ای و توپخانه ای قرار دادند.

این نیروها همچنین با ۴۶ فروند موشک پایگاه های «العین الحاره»، «الخوبه»، «السوده» و ایستگاه گاز در عربستان سعودی را هدف قرار دادند.

کد مطلب 2777106
سمیه خمارباقی

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